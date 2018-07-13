Twitter fenomenleri yas tutuyor!

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Twitter, kilitli hesap olarak tanımlanan ve farklı sebeplerden dolayı kullanmayan hesapların takipçi sayılarından düşürüleceğini duyurmuş ve bunun özellikle yüksek takipçili hesaplarda ciddi takipçi kaybı anlamına geleceği konusunda uyarmıştı.

Uyarılar gerçek oldu ve Twitter'in yaptığı bu düzenleme özellikle takipçi sayısı yüksek ünlü ya da fenomen hesaplarında düşüşe neden oldu. Örnek vermek gerekirse Twitter'ın en çok takipçi sayısına sahip kullanıcısı ABD'li şarkıcı Katy Perry'nin takipçi sayısı yaklaşık 2,5 milyon azaldı. Perry'nin takipçi sayısı şu an yaklaşık 108,1 milyon. Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın da takipçi sayısında 2,1 milyon azalarak 101,5 milyona düştü. 53,4 milyon takipçisi bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ın takipçi sayısı da 300 bin azaldı.

Benzer bir durum Türkiye'de de yaşandı ve özellikle fenomen hesaplarında milyonlara varan düşüşler görüldü.

Twitter temizlik operasyonunun "güven yaratmak üzere süren küresel çabanın" bir parçası olduğunu ve kullanıcı güvenini inşa etmeye çalıştıklarını açıkladı. Yeni önlemlerle birlikte kilitli ve çok sayıda tweet göndermek gibi alışılmadık hareketlerde bulunan Twitter hesapları tespit ediliyor ve hesabını doğrulamayan kullanıcılar takipçi listelerinden çıkarılıyor.

Şirketin hukuk bölümünün başkanı Vijaya Gadde, hesapların büyük çoğunluğunun ortalama 4 takipçi kaybedeceğini, ancak daha popüler hesapların takipçi sayısında daha ciddi bir düşüş olacağını belirtti.

Kaynak: Teknolojioku