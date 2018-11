Tweet’lerin yüzde kaçı 280 karaktere ulaşıyor?

Twitter geçtiğimiz yıl tweetlerdeki karakter sınırını 140’tan 280’e çıkardıktan sonra şirket İngilizce’de en sık görülen tweet uzunluğunun 33 karakter olduğunu gördü. Değişimden önce bu sayı 34’tü.

Görünüşe göre karakter sayısının artması bütün tweetleri kısa romanlara çevirmedi. Bunun yerine, birçok kısaltmanın artık kullanılmadığı görüldü. Daha uzun düşüncelerini anlatmak isteyen kullanıcılar için Twitter, ‘flood’ yapmayı kolaylaştıran, birbirine bağlı tweetleri kullanıma soktu.

İngilizce tweetlerde:

- Tweet’lerin sadece yüzde 1’i 280 karakter sınırına ulaştı.

- Tweet’lerin yüzde 12’si 140 karakterden daha fazla. Geçmişte 140 karakter sınırına ulaşan tweet oranı yüzde 9’du.

- İngilizce Tweet’lerin yüzde 5’i, 190 karakterden daha uzun.

- Tüm dillerde tweetlerin yüzde 6’sı 140 karakterden, yüzde 3’ü 190 karakterden daha uzun.

- Kullanıcıların yüzde 54’ü daha fazla ‘lütfen’ ve yüzde 22’si daha fazla ‘teşekkür ederim’ diyor.

İngilizce konuşan kullanıcıların kullandığı ‘gr8’ (great), b4 (before) ve sry (sorry) gibi kısaltmalarda sırasıyla yüzde 36, yüzde 13 ve yüzde 5 azalma görüldü. ‘great’ kelimesinin kullanım oranı yüzde 32, ‘before’ yüzde 70, sorry de yüzde 31 arttı. Soru işareti bulunan tweet sayısı yüzde 30 artış gösterdi. Tweet yanıtlama oranı da değişimle birlikte arttı.