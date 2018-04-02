Tweetleri skandaldı Nihat Doğan Özgecan'ın babasıyla buluştu küfürlü...

11 Şubat 2015'te Mersin'in Tarsus ilçesinde gencecik Özgecan Arslan, bindiği minibüste hunharca öldürülmüş ve katil zanlısı günler sonrasında yakalanmıştı. Özgecan Arslan'ın öldürülmesi o dönem büyük bir infial uyandırmıştı. Bu vahşetin yaşandığı zamanlarda Nihat Doğan'ın Özgecan tweeti büyük bir olay yaratmış ve Nihat Doğan eleştirilmişti... Yıllar sonra herkesi şoke eden bir gelişme yaşandı. Nihat Doğan ve Özgecan'ın babası Mehmet Aslan buluştu...

Nihat Doğan, Mersin’in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015’te bindiği minibüste vahşice öldürülen Özgecan Aslan'ın babası Mehmet Aslan ile bir araya geldi. Özgecan Aslan'ın vefatının ardından sosyal medyadan paylaştığı “Siz de mini eteği giyip soyunup laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksın” mesajıyla tepki çeken türkücü sosyal medyadan kendini savundu.

İŞTE NİHAT DOĞAN VE MEHMET ASLAN'IN BİRLİKTE O FOTOĞRAFI; Mehmet Aslan ile çekildiği bu fotoğrafı Instagram hesabından yayınlayan Nihat Doğan altına şunları yazdı: Karşımda oturan, ' bunca sapığın kol gezdiği sokaklara çıktığınızda biraz daha tedbirli olup mini etek giymeyin' minvalinde Ahu sungur adlı bayana cevaben attığım tweet’imi, kışın ortasında mini etek giymediği halde onunla özdeşleştirmeye çalıştırılan hunharca katledilmiş Özgecan Aslan kardeşimizin babası... Her zaman konuştuğum evine gittiğim Survivor öncesi uçağa binmeden beni arayıp 'başarı' dileyen en son kişi olan yüce gönüllü Mehmet Aslan abimdir.

Özellikle sosyal medyada kendi ahlaksız yaşam tarzlarını Özgecan kardeşimiz üzerinden tahakküm etmeye çalışmak suretiyle her seferinde şahsıma saldıran bizden gibi görünen fakat bizden olmayan 'Zulüm 1453'te başladı' diyen, mankurt, hak düşmanı batılın p.çleri, çomarları bu fotoğrafa çok iyi baksın... Özgecan Aslan kardeşimizin ailesi benim ailemdir. Ben de onların evladıyım. Buradan size ekmek çıkmaz. Ayrıca konuşmak her kişinin, hakk konuşmak er kişinin işidir, ben hak konuşuyorum hakikat konuşuyorum. Sizin derdiniz benle değil benim hak konuşmamla... Dönen dönsün ben dönmezem yolundan... Haydi şimdi başka kapıya...



