Tv8'in patronu Acun Ilıcalı'nın planı ifşa oldu! İbrahim Büyükak resmen duyurdu

Beyazıt Öztürk'ü kendi kanalına transfer ederek O Ses Türkiye jüri koltuğuna oturtan Acun Ilıcalı'nın bomba projesi gün yüzüne çıktı. Öztürk'ün bu yıl Beyaz Show'a ara vereceğini duyurmasının ardından harekete geçen Acun Ilıcalı, kanalı Tv8'de bomba bir proje planlıyor.
İLK KONUĞU BEN OLACAĞIM! Arkadaşı Oğuzhan Koç ile Yol Arkadaşım 2 filmini çeken ve 2 haftada 1 milyon 650 bin seyirciye ulaşan oyuncu İbrahim Büyükak, Eser Yenenler'in TV 8'de talk show programı yapacağını açıklayarak, "İlk konuklarından biri de ben olacağım" dedi.
İbrahim Büyükak, önceki gün eşi Nurdan Büyükak'le birlikte İstinye Park'ta objektiflere takıldı. Eşi bir kişisel bakım mağazasında alışveriş yaptığı sırada gazetecilerle sohbet eden Büyükak, "Film vizyona gireli iki hafta oldu ve biz hala salonlara gidip seyirciyle birlikte filmi izliyoruz. Tepkileri canlı canlı gözlemlemek, sevenlerimizle bir arada olmak bizi çok mutlu ediyor" dedi.
Gazetecilerin "Eser Yenenler ile küstüler mi?" haberlerini hatırlatması üzerine gülümseyen 35 yaşındaki oyuncu, "Arkadaşlar biz müzik grubu değildik ki ayrılalım, bizim dostluğumuz çocukluğumuza dayanıyor. 'Çok Güzel Hareketler'de birlikteydik, ardından '3 Adam'ı yaptık.
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