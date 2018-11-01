Tv8'in patronu Acun Ilıcalı'nın planı ifşa oldu! İbrahim Büyükak resmen duyurdu

Bu yıl Beyazıt Öztürk'ün O Ses Türkiye jüri koltuğuna oturmasından dolayı ekranlarda oluşan talk show boşluğunu doldurmak için Tv8 harekete geçti. İbrahim Büyükak, arkadaşı Eser Yenenler'in Tv8 ekranlarında talk show yapacağını duyurdu.

Tv8'in patronu Acun Ilıcalı'nın planı ifşa oldu! İbrahim Büyükak resmen duyurdu

Beyazıt Öztürk'ü kendi kanalına transfer ederek O Ses Türkiye jüri koltuğuna oturtan Acun Ilıcalı'nın bomba projesi gün yüzüne çıktı. Öztürk'ün bu yıl Beyaz Show'a ara vereceğini duyurmasının ardından harekete geçen Acun Ilıcalı, kanalı Tv8'de bomba bir proje planlıyor.

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Tv8'in patronu Acun Ilıcalı'nın planı ifşa oldu! İbrahim Büyükak resmen duyurdu

İLK KONUĞU BEN OLACAĞIM! Arkadaşı Oğuzhan Koç ile Yol Arkadaşım 2 filmini çeken ve 2 haftada 1 milyon 650 bin seyirciye ulaşan oyuncu İbrahim Büyükak, Eser Yenenler'in TV 8'de talk show programı yapacağını açıklayarak, "İlk konuklarından biri de ben olacağım" dedi.

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Tv8'in patronu Acun Ilıcalı'nın planı ifşa oldu! İbrahim Büyükak resmen duyurdu

İbrahim Büyükak, önceki gün eşi Nurdan Büyükak'le birlikte İstinye Park'ta objektiflere takıldı. Eşi bir kişisel bakım mağazasında alışveriş yaptığı sırada gazetecilerle sohbet eden Büyükak, "Film vizyona gireli iki hafta oldu ve biz hala salonlara gidip seyirciyle birlikte filmi izliyoruz. Tepkileri canlı canlı gözlemlemek, sevenlerimizle bir arada olmak bizi çok mutlu ediyor" dedi.

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Tv8'in patronu Acun Ilıcalı'nın planı ifşa oldu! İbrahim Büyükak resmen duyurdu

Gazetecilerin "Eser Yenenler ile küstüler mi?" haberlerini hatırlatması üzerine gülümseyen 35 yaşındaki oyuncu, "Arkadaşlar biz müzik grubu değildik ki ayrılalım, bizim dostluğumuz çocukluğumuza dayanıyor. 'Çok Güzel Hareketler'de birlikteydik, ardından '3 Adam'ı yaptık.

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