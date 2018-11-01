Tv8'in patronu Acun Ilıcalı'nın planı ifşa oldu! İbrahim Büyükak resmen duyurdu

İbrahim Büyükak, önceki gün eşi Nurdan Büyükak'le birlikte İstinye Park'ta objektiflere takıldı. Eşi bir kişisel bakım mağazasında alışveriş yaptığı sırada gazetecilerle sohbet eden Büyükak, "Film vizyona gireli iki hafta oldu ve biz hala salonlara gidip seyirciyle birlikte filmi izliyoruz. Tepkileri canlı canlı gözlemlemek, sevenlerimizle bir arada olmak bizi çok mutlu ediyor" dedi.