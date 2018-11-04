Tv8'de şok karar! O dizi final yapmamak için O Ses Türkiye'ye katıldı

Ekranlarda 7. yılını deviren O Ses Türkiye'nin yayınlandığı kanal Tv8'e bu sezon transfer olan Jet Sosyete dizisinin, kötü reyting sonuçlarının ardından ekranlara veda etmeye hazırlandığı konuşuluyor. Dizi oyuncuları 7 Kasım'da yayınlanacak bölümde O Ses Türkiye'ye katılacak.

Jet Sosyete dizisinin oyuncu kadrosundan 5 kişi O Ses Türkiye'ye katılacak. Gülse Birsel, Sarp Apak, Aslı Bekiroğlu ve Nursena Yılmaz, ‘O Ses Türkiye’de kötü reyting sonuçlarının düzelmesi için yarışıyormuş rolü yapacak. Dizinin geçtiğimiz bölümü Total reyting sonuçlarında 16. sırada olurken bu durum Acun Ilıcalı'yı harekete geçirdi. Twitter

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Jüri üyeleri ve Acun Ilıcalı’ya zorlu anlar yaşatması beklenen dizi oyuncularının , ekran başındakilere de kahkaha dolu anlar yaşatması bekleniyor. Dizinin O Ses Türkiye'ye katıldığı bölümü 7 Kasımda ekranlara gelecek. Twitter

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Senaryosunu Gülse Birsel’in yazdığı, Hakan Algül’ün yönetmen koltuğunda oturduğu ‘Jet Sosyete’nin yeni bölümünde ‘O Ses Türkiye’ heyecanı yaşanacak. Ozan (Sarp Apak) ve Melike (Aslı Bekiroğlu), yarışmacı olarak programa katılarak jüri üyeleri Murat Boz, Hadise, Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk’e kök söktürecek. Twitter

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