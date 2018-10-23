TV8 yarışması Masterchef fena karıştı Murat olay çıkardı Esra terketti

MASTERCHEF ELEMESİ : Masterchef'in eleme akşamında bir kez daha karşı karşıya gelen mavi takım ile kırmızı takım bu kez Haliç tersanesinde kaptanlar için yemek yaptı. Menüde lahana sarmasından ezogelin çorbaya, baklavadan bulgur pilavına kadar doyurucu ve el oyalayan bir menü vardı. Eleme gününde yarışı kazanan takımı kaptanların oyu belirledi. Bu kez kazanan mavi takım olurken kırmızı takım elemeye kaldı.