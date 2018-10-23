TV8 yarışması Masterchef fena karıştı Murat olay çıkardı Esra terketti

TV8 kanalının dikkat çeken yemek yarışması Masterchef'in eleme bölümünde ortalık birbirine girdi. Masterchef'in haşarı aşçısı Murat yine ortalığı karıştırdı. Ancak şaşırtıcı olan beden eğitimi öğretmeni olan Esra'nın verdiği karşılık oldu. İzleyici bu hafta kim elendi diye merakla beklerken işte Masterşefte yaşananlar:
Masterchef'in dün ekrana gelen bölümünde mavi takım ile kırmızı takım arasındaki yarışta kaybeden Hakan'ın yönettiği takım olmuştu. Dokunulmazlık oyununu Eslem kazanınca mavi takım elemeye gidecek 2 ismi belirledi. Bu isimler de 4'er oy alan takım kaptanı Hakan ile Mehmet oldu.
MASTERCHEF ELEMESİ : Masterchef'in eleme akşamında bir kez daha karşı karşıya gelen mavi takım ile kırmızı takım bu kez Haliç tersanesinde kaptanlar için yemek yaptı. Menüde lahana sarmasından ezogelin çorbaya, baklavadan bulgur pilavına kadar doyurucu ve el oyalayan bir menü vardı. Eleme gününde yarışı kazanan takımı kaptanların oyu belirledi. Bu kez kazanan mavi takım olurken kırmızı takım elemeye kaldı.
MURAT VE ESRA'NIN KAVGASI : Elemeye kalan kırmızı takımda ise ortalık fena karıştı. Murat ile Esra arasında çıkan kavgada bu kez beklenmedik bir son oldu.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER