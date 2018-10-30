TV8 iyice karıştı Gel Konuşalım sunucusu Hakan Ural'dan zehir zemberek sözler

TV8'deki 'Gel Konuşalım' isimli programının sunucularından Esra Eron'un, partneri Hakan Ural'a yönelik şoke eden suçlamalarının ardından ilk açıklama geldi. Hakan Ural, Eron'un iftira attığını söyleyerek hakkındaki iddiaları reddetti.

TV8 iyice karıştı Gel Konuşalım sunucusu Hakan Ural'dan zehir zemberek sözler

TV8'deki 'Gel Konuşalım' isimli programın sunucusu Esra Eron, partneri Hakan Ural hakkında şoke eden iddialarda bulunarak programı bıraktı. Hakan Ural'ın kendisine şiddet uyguladığını iddia eden Eron'a yanıt gecikmedi. Hakan Ural, kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili ilk kez konuştu.

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TV8 iyice karıştı Gel Konuşalım sunucusu Hakan Ural'dan zehir zemberek sözler

"BU İFTİRADIR": Bugünkü canlı yayında konuşan Hakan Ural, "Hepimiz hata yapıyoruz o ayrı ama bu iftiralar günahtır" sözleriyle hakkındaki iddiaları reddetti.

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TV8 iyice karıştı Gel Konuşalım sunucusu Hakan Ural'dan zehir zemberek sözler

ESRA ERON NE DEMİŞTİ: Sosyal medya hesabından açıklama yapan Esra Eron şu ithamlarda bulundu: "3 ay önce katıldığım Gel Konuşalım programında yayın sırasında kendi fikrimi beyan etme, hür düşüncemi söyleme ve farklı görüşte olduğum konularda partnerimden aldığım saygı sınırları dışında hiçbir yayıncılık etiğine sığmayan yüksek egolu davranışların bana daha fazla zarar vermemesi açısından programdan ayrılma kararı aldım. Kadınların ezilmediği, kadına psikolojik şiddetin olmadığı, kadına daha fazla nezaketin olduğu ve bu alt yapı ile yetişmiş bireylerin çoğaldığı bir Türkiye diliyorum ".

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TV8 iyice karıştı Gel Konuşalım sunucusu Hakan Ural'dan zehir zemberek sözler

HAKAN URAL KİMDİR? Hakan Ural, 10 Mayıs 1967 tarihinde İstanbul’da doğdu. Annesi Ceyhan Cem, babası şarkıcı Selçuk Ural’dır. Babası annesi ile hiç evlenmedi, hatta 16 yaşına kadar çocuğu olduğunu bile kabul etmedi.

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