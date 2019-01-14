TV 8'in seksi yıldızına olay dizi teklifi! Çıplak piyano çalması istenince...

TV 8 ekranlarına transfer olan ve reyting listelerinde son günlerde başarısını arttıran dizi Jet Sosyete'nin Melikesi'si Aslı Bekaroğlu'na gelen dizi teklifi şok etti. Dizi yapımcıları genç oyuncudan çıplak piyano çalmasını istedi.
İlk olarak sosyal medyada paylaştığı vine videolarıyla dikkat çeken ve daha sonrasında reklamlarda ve dizilerde rol almaya başlayan Aslı Bekiroğlu, Jet Sosyete dizisiyle yıldızını parlatmaya devam ediyor.
“Çıplaklık olayını yapamayabilirim. Mesela ilk dizime başladığım zaman bir film teklifi de almıştım. Filmde çıplak halde arp veya piyano çalmam istendi, kabul etmedim.” diyerek dikkatleri üzerine çekti.
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