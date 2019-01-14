TV 8'in seksi yıldızına olay dizi teklifi! Çıplak piyano çalması istenince...

TV 8'in en çok izlenen dizisi olan Jet Sosyete'nin Melikesi genç yetenek Aslı Bekiroğlu son günlerde yıldızı parlayan genç oyunculardan birisi oldu. Aslı Bekiroğlu'na gelen dizi teklifi ise böylesi yok dedirtti.

TV 8 ekranlarına transfer olan ve reyting listelerinde son günlerde başarısını arttıran dizi Jet Sosyete'nin Melikesi'si Aslı Bekaroğlu'na gelen dizi teklifi şok etti. Dizi yapımcıları genç oyuncudan çıplak piyano çalmasını istedi. Twitter

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İlk olarak sosyal medyada paylaştığı vine videolarıyla dikkat çeken ve daha sonrasında reklamlarda ve dizilerde rol almaya başlayan Aslı Bekiroğlu, Jet Sosyete dizisiyle yıldızını parlatmaya devam ediyor. Twitter

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Genç oyuncu Altın Kelebek’te ‘Yıldızı Parlayanlar Ödülü’ne layık görülen Aslı Bekiroğlu verdiği röportajda, ilginç bir itirafta bulundu yap. Bir dizide çıplak bir şekilde piyano çalmasının istendiğini anlattı.



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