TV 8 Survivor'da aşk! O iki yarışmacı sevgili çıktı böyle ifşa oldu

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2018, muhteşem bir final ve Adem Kılıççı'nın şampiyonluğu ile final yaptı. Önce Adem Kılıççı, Anıl Berk Baki, Hilmicem İntepe ve Nagihan Karadere dörtlü finale kaldı. Ardından Hilmicem İntepe ve Anıl Berk Baki'nin elenmesiyle Adem Kılıççı ve Nagihan Karadere finali yaşandı. Survivor'ın kazananı Adem Kılıççı olurken, aslında Survivor'ın başka kazananları da ortaya çıktı. Survivor yarışmacılarından ikisi aşk yaşıyor. Peki kim o isimler?
Bu aşkın kahramanlarından biri Nihat Doğan. Survivor'a katılmadan önce de, yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Nihat Doğan'ın, yarışma macerası pek uzun sürmedi. All-star takımının dokunulmazlığı kaybettiği ilk hafta Nihat Doğan elenen ilk isim olmuştu.
NİHAT DOĞAN VE BİRSEN BEKGÖZ AŞK YAŞIYOR; Magazin dünyası bu aşk bombası ile çalkalanıyor. Survivor 2018'de farklı takımlarda yarışan Birsen Bekgöz ile Nihat Doğan aşk yaşamaya başladı. Yarışmanın final yapmasının ardından tatil yapan ikili ilk defa el ele görüntülendi
İŞTE AŞKIN GÖRÜNTÜLERİ; Survivor 2018'de yarışan ancak finali göremeden elenen Birsen Bekgöz ve Nihat Doğan sevgili oldu. Instagram'da Kamera Arkası sayfasının dün ortaya attığı Birsen ve Nihat aşkı doğru çıktı. İkili bugün ilk kez el ele görüntülendi.
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