TV 8 Survivor'da aşk! O iki yarışmacı sevgili çıktı böyle ifşa oldu

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2018, muhteşem bir final ve Adem Kılıççı'nın şampiyonluğu ile final yaptı. Önce Adem Kılıççı, Anıl Berk Baki, Hilmicem İntepe ve Nagihan Karadere dörtlü finale kaldı. Ardından Hilmicem İntepe ve Anıl Berk Baki'nin elenmesiyle Adem Kılıççı ve Nagihan Karadere finali yaşandı. Survivor'ın kazananı Adem Kılıççı olurken, aslında Survivor'ın başka kazananları da ortaya çıktı. Survivor yarışmacılarından ikisi aşk yaşıyor. Peki kim o isimler?