TV 8 Bugün Düğünümüz Var Yasemin Tınaz Umut kimdir düğünde neler oldu

TV 8 ekranlarında yayın hayatına başlayan Bugün Düğünümüz Var'ın ilk haftasının ikinci gününde Yasemin ve Umut Tınaz çiftinin düğününe konuk olundu. Kır düğününü tercih eden çiftin renkli düğünü, diğer gelin adayları tarafından oylandı.

Yasemin Tınaz, yarışmanın en büyük gelini. Balkan ezgilerinin hüküm sürdüğü bir kır düğünü yapan Yasemin ve Umut çiftinin düğünü duygusal anlara sahne oldu.

Yasemin ve Umut çifti, rakipleri Pelin'den 2, Aylin'den 5 ve Sevim'den 1 puan alarak toplamda 8 puana ulaştılar.

Programın formatı nasıl?: Evlilik hazırlığında olan 4 çiftin katıldığı programda, her gün bir çiftin düğün hazırlıklarından başlayan macerası, düğün sonuna kadar devam ediyor. Düğün gününün adım adım kaydedildiği yarışmada 'En güzel düğünü ben yaparım' diyen çiftler yarışıyor. Cuma günleri yapılan final bölümünde, düğünleri izleyen iki halk jürisi ve gelinlerin puanlarıyla kazanan çift büyük ödülün sahibi oluyor.