TV 8 Bugün Düğünümüz Var Pelin Umut Fiş kimdir düğünde neler oldu

TV 8'in yeni yarışma programı Bugün Düğünümüz Var'ın ilk haftasının üçüncü düğünü Pelin ve Umut Fiş çiftinindi. Kına-nikah-düğünün bir arada olduğu düğün, renkli anlara sahne oldu.

Pelin ve Onur çifti Bugün Düğünümüz Var programının en komik çiftlerinden biri olacak. Pelin ve Onur çifti Bugün Düğünümüz Var da düğün yapan Pelin ve Onur çifti bir düğünde Almanya'da yapacak.

Onur ve Pelin diğer yarışmacıların kendilerine adaletli puan vermediklerinden yakınacak.

Gelin evinde, damat Umut'un eve girdikten sonra eşi Pelin'i elinden tutup 'Bizim biraz işimiz var' demesi, Pelin'in babasını kızdırdı. Kırmızı, üstü açık klasik düğün arabası ise düğünün dikkat çeken detaylarındandı.

Düğün salonu ise oldukça büyüktü ve dekorasyonu dikkat çekiciydi.