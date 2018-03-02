Tuzu sınırlayın, ömrünüzü uzatın

Uzmanlar, yemeklere bol bol katılan tuzun aslında vücudun baş düşmanı olduğu konusunda hemfikir. Oysa yemeklere tuz yerine baharat, limon suyu, nar ekşisi ya da sirke ile tat katmak tuz tüketimini azaltmayı sağlıyor. Araştırmalar, günlük tuz tüketiminin günde 5 grama indirilmesi ile her yıl dünyada kalp krizi ve inmeye bağlı 2.5 milyon ölümün önlenebileceğini gösteriyor.

FAZLA TUZ HİPERTANSİYON NEDENİ

Hipertansiyon sorunu ile karşılaşmamak için yapılacak işlerden biri de tuzun azaltılması. Batı tarzı beslenmede kişilerin günde ortalama 8-9 gram tuz aldığını belirten Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Tekin Akpolat, “Bu tuzun günde 5 grama düşürülmesi kan basıncının kontrol altına alınmasını kolaylaştırır. Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıklarının 2012 yılında yaptığı araştırmaya göre günde ortalama 15 gram tuz alıyoruz. En önemli tuz kaynağı da yemek pişirilirken eklenen tuz ve ekmek” diyor.

DAHA AZ TUZ TÜKETMEK MÜMKÜN!

Prof. Akpolat, daha sağlıklı bir yaşam için tuz tüketiminin azaltılması gerektiğini vurgulayarak tuzu azaltacak önerilerini şöyle sıralıyor:

1. Yemeğin tadına bile bakmadan tuz koymayın. Tuzsuz yemek çok tatsız diyorsanız biber, sirke, limon suyu ve değişik bitkilerle yemek tatlandırılabilir.

2. Tuzsuz ekmek yiyin. Taze sebze yiyin. Konserve ve turşudan uzak durun.

3. Yemek pişirirken tuz koymayın, pişirdikten sonra da koymayın.

4. Tuzu azaltılmış peynir yiyin.

5.Dışarıda yemek yerken seçici olun. Paketli gıdalarda çok fazla tuz olduğunu unutmayın.

6. Nane, kekik, soğan, sarımsak yemeklere tuz olmadan lezzet verir. Etleri sarımsak, sirke, limon suyu ile terbiye edin.

7. Sebze, meyveler genel olarak az tuz içerir

8. Taze fındık, ceviz, semizotu yemeğe lezzet katar.

9. Alışveriş yaparken gıda etiketindeki tuz miktarına bakın.