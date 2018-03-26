Tuzlu yemek yemenin zararları! Meniere hastalığını tetikliyor mu

“İŞİTME KAYBI KALICI HALE GELİR”

İşitme kaybı baş dönmesi olduğu dönemde olur ve kalın seslerdedir (alçak frekanslarda). Hastalığın ilk zamanlarında baş dönmesi atakları sonrasında azalan işitme düzelir fakat ilerleyen yıllarda atak sonrasında da işitme kaybı kalıcı hale gelir. Dalgalanmalara ilk 5 yıl içinde daha çok rastlanır. Kulak çınlaması hastadan hastaya değişir ve uğultu şeklindedir.”Meniere hastalığının kesin teşhisini koymanın zor olduğunu belirten, “Baş dönmesi atakları sırasında hastada görülebilecek en önemli bulgu nistagmus denilen istemsiz göz hareketleridir” diyen Dr. Ünver, ayakta durma, yürüme zorluğu, bulantı ve kusmanın tanı için ayırt edici belirtiler olduğunu ifade ederek şöyle devam etti: “Tanı koymaya en yardımcı olan hastanın anlattıkları ve hikayesidir. Odiometri ile işitme kaybının varlığı ve iç kulağın durumu hakkında bilgi edinilir. Meniere hastalığını kuvvetle düşündürecek bir yöntem de gliserol testidir. Bu testte hastaya odiometri yapıldıktan sonra gliserol içirilir. Elektrokokleografi, BT veya MR tetkikleri beyinde veya iç kulaktaki tümör ya da yer kaplayan lezyonları ayırt etmek için kullanılabilir.”

