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Tuzla'daki gemi yangınında 2 kişi hayatını kaybetti

Tuzla'daki gemi yangınında 2 kişi hayatını kaybetti

Tuzla'da bir tersanedeki gemide yapılan çalışma sırasında yangın çıktı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i ağır olmak üzere 11 işçinin de yaralandığı belirtildi.

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Eklenme Tarihi: 28-01-2019 18:10 - Güncelleme: 28-01-2019 18:10

Tuzla Tersanesinde bakımı yapılan Hong Kong bandıralı akaryakıt gemisinde kazan dairesinde yapılan çalışma sırasında yangın çıktı. Saat 14.30 sıralarında çıkan yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangında yaralalanlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yangınla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada 2 kişinin öldüğü belirtildi.

Açıklamada,  "Tuzla'daki bir tersanede bakımı yapılan Hong Kong bandralı LR2 Posedion isimli gemide meydana gelen yangın, 110 İtfaiye ekiplerince söndürülmüştür. Yangında 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1'i ağır olmak üzere 11 işçi yaralanmıştır" denildi

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan yangınla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında delil tespiti için gerekli çalışmalar yapıldığı öğrenildi. 

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