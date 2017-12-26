Tuzla'da panik yaratan koku: Çalışma yapılan yerlerin gündüz fotoğrafları

Tuzla'da panik yaratan koku: Çalışma yapılan yerlerin gündüz fotoğrafları

İSTANBUL TUZLA İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane Mahallelerinde, dün akşam genizleri yakan koku paniğe yol açmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden gece saatlerinde yapılan açıklamada, "Söz konusu kokunun atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı tespit edilmiştir. İlk incelemelerde, insan sağlığını olumsuz etkileyen bir durum olmadığı belirlenmiştir" denildi. Ekiplerin gece çalışma yaptığı alanlar gündüz görüntülendi.

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Tuzla'da panik yaratan koku: Çalışma yapılan yerlerin gündüz fotoğrafları

İBB'DEN AÇIKLAMA: İstanbul Büyükşehir Belediyesinden Tuzla’da yaşanan kokuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı tespit edilen kokunun, ilk belirlemelere göre insan sağlığını olumsuz etkileyen bir durum olmadığı belirlenmiştir denildi.

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Tuzla'da panik yaratan koku: Çalışma yapılan yerlerin gündüz fotoğrafları

VALİ ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA: İstanbul Valisi Vasip Şahin, Tuzla'da yayılan ağır kokunun, AFAD ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İGDAŞ, İSKİ ve ilgili diğer tüm birim ekiplerce tüm detaylarıyla araştırıldığını bildirdi. Şahin, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "İlimiz Tuzla ilçesinde çevreyi rahatsız eden ve atıksu kolektöründen kaynaklanmış olabileceği değerlendirilen koku yayılması konusu, Valiliğimiz AFAD ekipleri, İBB, İGDAŞ, İSKİ ve ilgili diğer tüm birim ekiplerince tüm detaylarıyla araştırılmaktadır." ifadesini kullandı.

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Tuzla'da panik yaratan koku: Çalışma yapılan yerlerin gündüz fotoğrafları

HASTANELERE BAŞVURAN 60 VATANDAŞ TABURCU EDİLDİ: Tuzla'da kimyasal atıktan yayılan kokudan etkilenerek hastanelere başvuran 60 kişinin tedavileri tamamlandı. Kimyasal atıktan yayılan kokudan kaynaklanan solunum güçlüğü, göz ve genizlerinde yanma şikayetleri bulunan 60 kişi, Tuzla Devlet, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma ile Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma hastanelerinin acil servislerine başvurdu. Bu kişiler, söz konusu hastanelerde ayakta tedavileri tamamlanarak taburcu edildi.

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