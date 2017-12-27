Tuzla'da olan kimyasal etil akrilat mı zararları ne?

İSTANBUL Tuzla'da önce ağır bir koku yayıldı daha sonra bu kokunun bir kimyasal atık olduğu anlaşıldı. Etil akrilat olduğu iddia edilen kimyasal ne zararları neler?

Reçine yapımında ve diğer birçok kimyasal ürünlerde kullanılan Etil Akrilat, kolay alevlenen solunması halinde, ciltle temasında solunum sistemini, cildi tahriş eden etkilere sahip bir madde olarak biliniyor. Etil akrilat kullanma alanları, plastikler, tutkallar - yapıştırıcılar, monomerler olarak kullanılıyor.

SAVCILIK İNCELEME BAŞLATTI İstanbul Tuzla'da çıkan koku sonrasında savcılık inceleme başlattı. Savcılığın talimatı üzerine bölgedeki kamera kayıtları incelemeye alındı. Polis, o civarda tespit ettiği iki vidanjörü incelemek için emniyete götürdü. Vidanjörlerden numuneler alınarak koku yayılan bölgedeki atıklarla karşılaştırılması için laboratuvara gönderilecek. Çıkan kimyasal kokusunda etil akrilat şüphesi bulunuyor.

Tuzla'da kokuya neden olan kimyasalı döken 4 kamyon yakalandı