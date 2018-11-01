Tuzla'da korkutan patlama: Emniyet açıklama yaptı!

İSTANBUL Tuzla tersaneler bölgesinde bir gemide henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan patlama sonucu yangın çıktı. Gemide çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, saat 17.00 sıralarında Tuzla tersaneler bölgesinde bulunan bir gemide henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan patlama sonucu yangın çıktı.

Yangın nedeniyle dumanlar yükselirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Litvanya bandıralı bir gemide yangın çıktığı ve yangında ölen veya yaralananın olmadığı, bir kaç kişinin dumandan etkilendiği belirtildi.

Açıklamada, yangında herhangi bir terör olayının söz konusu olmadığı bildirildi.