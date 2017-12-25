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Tuzla'da kimyasal sızıntı paniği!

Tuzla'da kimyasal sızıntı paniği!

İstanbul Tuzla'da yayılan kimyasal koku paniğe neden oldu. Sosyal medyada binlerce kullanıcı, ağır kokudan şikayet ederken ilk açıklama İGDAŞ'tan geldi.

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Eklenme Tarihi: 25-12-2017 21:45 - Güncelleme: 25-12-2017 21:45

İSTANBUL Tuzla'da akşam saatlerinde ilçe geneline yayılan koku paniğe neden oldu. Kokunun kaynağıyla ilgili yetkililerden henüz bir açıklama gelmezken vatandaşlar polisi telefon yağmuruna tuttu.

Tuzla geneline hakim olan ağır koku kimyasal sızıntı iddialarına neden oldu. Sosyal medyada binlerce kullanıcı, kokuyla ilgili şikayetlerini dile getirirken kokunun kaynağıyla ilgili henüz resmiaçıklama yapılmadı.

Şikayetlerin artması üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa'dan yapılan açıklamada Tuzla'nın tümünü etkilediği iddia edilen kokuyla ilgili ekiplerin bölgeye intikal ettiği belirtilerek AKOM, İGDAŞ ve diğer birimlerinde konuyla ilgili bilgisi olduğu ve müdahale edildiğini belirtildi.

İGDAŞ'TAN AÇIKLAMA 

Tüm Tuzla'yı etkisi altına alan kokuyla ilgili açıklama yapan İGDAŞ (İstanbul Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret A.Ş.) kokunun doğalgaz sızıntısından kaynaklanmadığını duyurdu.

tayfun ezer
#tuzla istasyon, yayla mahallesi ve piyade okulu cevresinde muazzam göz yakan, migde bulandiran bir gaz kokusu var. Şu an pek dikkate alinmiyor gibi gözüküyor. yetkililerin dikkatine

şeyda @tekseyda
Kokudan zehirlenecegiz sokağa çıkmayı bırak evin içinde gezimizi yakan bu kokunun sebebi nedir hiç bir açıklama yok #Tuzla

hakan çakırtaş @CakirtasHakan
@ibbBeyazmasa tuzla da inanılmaz aşırı bir koku var ve evin içinde zehirlenmek üzereyiz maske ile mi gezelim temiz hava için hastaneye mi yatalım ?

Abdurrahman Yavuz @ayvz25
Her nefeste sanki çakmak gazı çekiyorum. Bütün tuzla bir gecede tinerciye döndü. Helalleşme turuna çıkıyorum.

Ahmet Özer @amidoxime
Tuzla'da ağır bir doğalgaz kokusu var. Rahatsız edecek derecede. Evlerinizi terk etmeyin zira burnunuz düşebilir.

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