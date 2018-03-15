Tuzla'da feci kaza! Enkaz altına kalan işçiler var

Tuzla Organize Sanayii Bölgesi'nde özel bir şirkete ait depodaki raflar işçilerin üzerine düştü. Rafların altında kalan 4 işçiden 3'ü diğer işçilerin yardımıyla, 1'i ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Tuzla'da feci kaza! Enkaz altına kalan işçiler var

Tuzla'da antrepoda raflar işçilerin üzerine devrildi. Bazı işçilerin raflar altında mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevkedildi. İtfaiyenin raflar altında kalan işçileri kurtarmak için çalışma başlattı.


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Tuzla'da feci kaza! Enkaz altına kalan işçiler var

Olay, Tuzla Organize Sanayii Bölgesi'nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Özel bir şirkete ait olan ve çeşitli malzemelerin koyulduğu depoda bulunan büyük raflar henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı düştü.

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Tuzla'da feci kaza! Enkaz altına kalan işçiler var

4 işçi düşen rafların altında kaldı. İşçilerde 3'ü diğer işçilerin yardımıyla kurtarılırken 1'i ise olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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Tuzla'da feci kaza! Enkaz altına kalan işçiler var

Yaralı işçiler tedavi edilmek üzere çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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