Tuzla'da feci kaza! Enkaz altına kalan işçiler var

Tuzla'da antrepoda raflar işçilerin üzerine devrildi. Bazı işçilerin raflar altında mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevkedildi. İtfaiyenin raflar altında kalan işçileri kurtarmak için çalışma başlattı.

Olay, Tuzla Organize Sanayii Bölgesi'nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Özel bir şirkete ait olan ve çeşitli malzemelerin koyulduğu depoda bulunan büyük raflar henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı düştü.