Tuzla tersanesinde yangın yaralılar var

TUZLA tersaneler bölgesindeki bir geminin kazan dairesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Alınan ilk bilgilere göre, geminin kazan dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Tuzla'da bulunan bir tersanenin içinde bulunan gemide yapılan çalışma sırasında yangın çıktı. Yangında 6 çalışan yaralandı.

Tuzla Tersaneler bölgesinde bulunan bir gemide yapılan çalışma sırasında kazan dairesinde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekiplerince kısa sürede müdahale edildi. Yangın söndürülürken, 6 çalışan hafif şekilde yaralandı. İtfaiyenin çalışması sürüyor.