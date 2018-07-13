Gün içerisinde yediğimiz birçok yemeğin içinde beyaz şeker bulunuyor. Tatlıları, hamur işini, şerbeti bol baklavaları söylemiyoruz bile. Şeker ve tuzun sağlığımıza herhangi bir yararı yok, ki bunu zaten artık çok iyi biliyorsunuz. Ancak sağlığımıza yararı olmadığı gibi uzun vadede de olumsuz etkileri olabiliyor. Diyetisyen Neslihan Aktepe, tuz ve şeker yerine ne kullanmalıyız? sorusunu cevapla.tv izleyenleri için açıkladı.

Tüm bunları düşündüğümüzde ise şeker ve tuz yerine kullanabileceğimiz daha sağlıklı seçenekler de var. Tuz ve şeker yerine zerdeçal kullanın. Zerdeçal zencefil ile aynı ailedendir. Doğadaki en güçlü antioksidandır. Diyabet tedavisi, obezitenin önlenmesi, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gibi bir çok konuda etkilidir. Zerdeçal karabiber ile birleştiğinde sinerjik etkileri ortaya çıkar. Zerdeçal, kişniş ve kimyon üçlüsü ise tuz kullanımını azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca zerdeçal, karanfil, kakule ve tarçını karıştırırsanız şeker isteğinizi de azaltabilirsiniz. Gece yatmadan üç saat önce bir küçük kase yoğurta ekleyerek tüketeceğiniz zerdeçal ile kışın bağışıklığınızı güçlendirebilirsiniz.