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Tüyler ürperten görüntü: Kimse fark etmeden yaptı!

Tüyler ürperten görüntü: Kimse fark etmeden yaptı!

Hindistan'da bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntü kan dondurdu. Babasının dükkanı etrafında dolaşan küçük çocuk bir anda ortadan kayboldu. Gerçek sonradan anlaşıldı.

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Eklenme Tarihi: 28-02-2018 19:54 - Güncelleme: 01-03-2018 00:54

Hindistan'ın Mumbai kentinde babasının dükkanı önünde dolaşan 2 yaşındaki çocuk, oradan geçen bir kişi trafından kaçırıldı. Babasının hemen yakınında yaşanan olayda iki yaşındaki küçük çocuk, yoldan geçmekte olan şahıs tarafından alınıp götürüldü.

Verilen bilgilere göre Shireen Fatima adlı küçük kızını bir süre göremeyen baba, kızının kayıp olduğunu fark etti. Kısa süre sonra polis ekiplerine haber veren babanın girişimleri sonrasında araştırma yapan polisler, çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Ekiplerin yaklaşık 6 saatlik arama çalışmasından sonra 28 yaşındaki Sandeep Parab adlı adam yakalandı ve tutuklandı. Yapılan incelemelerde küçük kızın herhangi bir şekilde zarar görmediği rapor edilirken, adamın neden kaçırdığı hakkında herhangi bir bilgi bulunamadı. Olaya ait bu görüntülerse büyük yankı uyandırdı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Ümmet 01 Mart 2018 00:00 Zaten yazıyla mumbai demişler söylememişler. Sen arkadaşlarına anlatırken bombay dersin. Bu kadar meselenin içinde bulduğun konu da harika böyle devam et. Yorumunu beğenenlerde seni dikkatle takip etsinler yoksa çok şey kaçıracaklar selametle...

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