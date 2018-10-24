Tuvana Türkay'ın dudaklarından öptüğü kadın kim?

Oyuncu Tuvana Türkay, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkati çekti Tuvana Türkay, bir kadınladudaktan öpüştüğü videoyu, "Yeni eve öpücük hediyesi" notuyla paylaştı.
Futbolcu Alper Potuk ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Tuvana Türkay, sosyal medya paylaşımıyla olay oldu. Türkay, Instagram hikayesinde paylaştığı bir videoda, kadın arkadaşıyla dudak dudağa öpüştü.
28 yaşındaki oyuncu "Yeni eve öpücük hediyesi" notuyla paylaştığı videoda, İngilizce 'Bu ilk kez değil' etiketini kullandı. Daha sonra ise paylaştığı fotoğrafta, videodaki kişinin annesi olduğunu açıkladı işte o paylaşım..
Annemin dudağını da öperim ayaklarını da . Kimseye soracak değilim :) bütün annelerin ellerinden ve gözlerinden öperim .. Allah , annesi olmayan herkese güç ve sabır versin .
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