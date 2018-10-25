Tuvana Türkay'ın bir kadınla dudak dudağa öpüştüğü anlar olay oldu

Tuvana Türkay, bir kadınla dudak dudağa öpüştüğü anları yayınlayınca sosyal medya yıkıldı. Güzel oyuncu gelen eleştirilerin ardından bir paylaşım daha yaparak öpüştüğü kişinin annesi olduğunu söyledi.

Fenerbahçe'nin yıldızı Alper Potuk'la yaşadığı aşkla gündeme gelen ünlü oyuncu Tuvana Türkay, bir kadınla dudak dudağa öpüştüğü anları sosyal medya hesabından paylaşınca olanlar oldu. 28 yaşındaki güzel oyuncu, "Yeni eve öpücük hediyesi" notuyla yaptığı paylaşımda İngilizce 'Bu ilk kez değil' etiketini kullandı. Twitter

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"GÜNDEME GELMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPIYORLAR": Tuvana Türkay'ın bir takipçisi paylaşımı kendi sosyal medya hesabından paylaşarak, "Arkadaşlar gençlere böyle örnek olmayın." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Gündeme gelmek için her şeyi yapıyorlar yazıklar olsun." yorumunu yaptı. Twitter

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"ANNEMİN DUDAĞINDAN DA ÖPERİM AYAKLARINDAN DA": Türkay gelen eleştirilerin ardından bir fotoğraf daha paylaşarak, öpüştüğü kişinin annesi olduğunu söyledi. Ünlü oyuncu fotoğrafın altına, "Annemin dudağını da öperim ayaklarını da. Kimseye soracak değilim :) bütün annelerin ellerinden ve gözlerinden öperim. Allah annesi olmayan herkese güç ve sabır versin." notunu düştü. Twitter

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