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Tuvana Türkay Mustafa Ceceli video görüntüleri TVEM'de rezilliği

Tuvana Türkay Mustafa Ceceli video görüntüleri TVEM'de rezilliği

Tuvana Türkay ve Mustafa Ceceli ile ilgili video görüntüleri var iddiası ortalığı karıştırdı. Sinem Gedik İntizar olayının ardından şimdi iddiaya Erol Köse ortaya saldı. Köse az sonra TVEM'de diyerek işin suyunu da çıkardı.

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Eklenme Tarihi: 17-07-2018 17:17 - Güncelleme: 17-07-2018 17:38

Mustafa Ceceli ile boşandığı 9 yıllık eşi Sinem Gedik arasındaki görüntülü belden aşağı savaşın suyu çıktı. Ceceli oğlu 7 yaşındaki Arın'ın velayetini almak için mahkemeye Sinem Gedik ile İntizar'ın cinsel içerikli görüntülerini sunmuştu. Bu kez Mustafa Ceceli'nin de Tuvana Türkay ile video görüntüleri olduğu iddiası medyaya düştü.

Tuvana Türkay - Mustafa Ceceli iddiasına ortaya atan da Erol Köse oldu. Erol Köse bugün Instagram hesabında yaptığı paylaşımda Tuvana Türkay ve Mustafa Ceceli videosu az sonra TVEM'de diye anonslama yaptı.

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Erol Köse ilk yaptığı anonslamayı kısa süre sonra değiştirdi. İlkinde Tuvana Türkay ile Ceceli videosu patladı diyen Köse metni değiştirip 'Tuvana Türkay ile Ceceli aşk iddiası var. Detaylar TVEM'de diye yazdı.

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TUVANA TÜRKAY İDDİASI : Mustafa Ceceli ve Tuvana Türkay ilişkisine dair iddialar geçen yaz da gündeme gelmişti. İddiaya göre Tuvana Türkay ve Ceceli Beyaz Show'da biraraya geldikten sonra sık sık buluştular. Düet yapıp klip çektikleri iddia edilen ikilinin ilişki yaşadığı iddiası magazin sitelerine düşünce Tuvana Türkay açıklama yapmıştı.

Tuvana Türkay iddialarla ilgili o dönem şu açıklamayı yapmıştı: 'hakkımda çıkan 'Mustafa Ceceli ile beraber miydi?' türevi haberlerin hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Kendisiyle DMC aracılığı ile ortak bir projede buluşmuş olup 2 şarkı için ortak bir çalışmamız olmuştur. Kendisinin iki şarkısına vokal yapmışımdır. Ve kendisi benim yapmış olduğum bestelerimin bir kaçının demo çalışmalarını yapmıştır. Tanışıklığımız bundan ibarettir. Benim bir ailem ve sevenlerim var. Şu mübarek Ramazan ayında bana iftira atanları Allah'a havale ediyorum. Ne beni, ne ailemi, ne de sevenlerimi üzmeye kimsenin hakkı yoktur. Bu tarz asılsız haberler için avukatım ile yasal işleme başvuracağımı da bildirmek isterim"

Tuvana Türkay kimdir: Tuvana Türkay, 3 Ekim 1990, Üsküdar doğumlu. Aslen Bulgaristan göçmeni. Tuvana Türkay, önce İstanbul Güneş Koleji'ni bitirdikten sonra eğitimine Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünde devam etmiştir. 2009'da yayınlanmaya başlayan Ayrılık dizisinde Kevok karakterini, 2011-2012 yıllarında ise Yer Gök Aşk dizisinde Bade Palalı karakterini canlandırmıştır. 2014-2015 yılında Kara Para Aşk dizisinde Bahar Çınar karakterini canlandırdı.

tuvana türkay görüntüleri instagram hesabı

Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılıkla da ilgilenen Tuvana Türkay, 2015 yılında Enbe Orkestrası'nın albümünde sözü müziği kendisine ait olan Ara Ne Olursun isimli parçayı seslendirmişti. Daha sonra Mustafa Ceceli aranjörlüğünde "tuana" şarkısını coverlamıştı. Tuvana Türkay daha önce futbolcu Sercan Yıldırım ve Alper Potuk’la aşk yaşamıştı.

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Sinem Gedik'in avukatından görüntü iddiasına açıklama: Mustafa Ceceli Tuvana Türkay görüntülerinin içeriği merak konusu olurken medyaya Sinem Gedik ile ilgili bir iddia daha düştü. Sinem Gedik'in elinde eski eşi Mustafa Ceceli'ye ait uygunsuz görüntüler olduğu söylendi. Bu haberler üzerine Sinem Gedik avukatı aracılığıyla bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

-Bir kısım medyada yer alan, müvekkilim "Sinem Gedik'in elinde eski eşinin uygunsuz görüntülerinin olduğu" yönündeki haberler kesinlikle doğru değildir. Bu ve yayın yasağı kapsamındaki diğer haberleri yapan yayın kuruluşlarının, daha önceki ihbarlarımıza uygun olarak söz konusu haberleri derhal kaldırmalarını, aksi takdirde yasal yollara başvurulacağını bildiririz. (Sinem Gedik Vekili/ Av. Eda Salman Bayraktar)

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 17 Temmuz 2018 17:59 ceceli epey reklam yaptı ...yakında karşılığını alır.......

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KİMDİR ?
Mustafa Ceceli
MUSTAFA CECELİ KİMDİR?

10 yıllık eşi Sinem Gedik ile boşandıktan sonra gündeme oturan Mustafa Ceceli, yeni eşiyle Atatürk Havalimanı'nda görüntülendi. Kimileri tarafından eleştirilen kimileri tarafından da destek gören Mustafa Ceceli kimdir ne

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