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Tuvana Türkay kimdir kaç yaşında Alper Potuk'u iki kızla basınca...

Tuvana Türkay kimdir kaç yaşında Alper Potuk'u iki kızla basınca...

Tuvana Türkay kimdir, aslen nereli, kaç yaşında soruları futbolcu sevgilisi Alper Potuk ile ayrıldıktan sonra merak konusu oldu. Oyuncu Tuvana Türkay'ın evlilik arefesinde olduğu sevgilisi Alper Potuk ile ayrılması şok etti. Peki bu aşkı ihanet mi bitirdi? Ayrılığın ardından ortaya atılan en büyük bomba ise Alper Potuk'un 2 kızla birlikteyken Tuvana Türkay tarafından basılması...

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Eklenme Tarihi: 18-04-2018 09:00 - Güncelleme: 18-04-2018 09:00

Tuvana Türkay kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne soruları futbolcu sevgilisi Alper Potuk ile ayrılıklarının ardından merak konusu oldu. Oyuncu olan ve birçok projede yer alan Tuvana Türkay uzun süredir Alper Potuk ile birlikteydi. İlişkileri dolu dizgin devam eden çiften evlilik haberi beklenirken, ikilinin ayrıldıkları haberi şok etti. Peki ama bu ilişki neden bitti, ihanet iddiaları doğru mu? İlişkiyi bitirdiği idda edilen en büyük bomba ise oyuncu Tuvana Türkay'ın, sevgilisi Fenerbahçeli Alper Potuk'u, evinde bir erkek ve iki kızla parti yaparken yakalaması oldu.

TELEFONLA ULAŞAMAYINCA EVE GİTTİ: Alper Potuk, müstakil evinde bir erkek arkadaşıyla parti düzenledi. Tuvana Türkay, sevgilisine telefonla ulaşamayınca eve gitti.

MEĞER KIZLARLA YAKALAMIŞ…Sevgilisine telefonla ulaşamayan Tuvana Türkay, kapıyı çalmasına rağmen açılmayınca bahçeden dolaşıp eve gizlice girdi. Sevgilisi Alper Potuk’u eğlence sırasında yakalayan Tuvana Türkay’ın, yaşanan bu olay sonrası Alper Potuk’u terk ettiği konuşulan iddialar arasında.

TUVANA TÜRKAY KİMDİR: 3 Ekim 1990 doğumlu olan Tuvana Türkay İstanbul, Üsküdar’da Bulgaristan göçmeni ve Rizeli bir annesinin kızı olarak dünyaya gelmiştir. İstanbul Koleji’nden mezun olan Tuvana Türkay eğitimine Beykent üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünde devam etti.

Kamera karşısına erken yaşta geçen Tuvana Türkay ilk kez 9 yaşında reklam filmlerinde oynamaya başladı. Oyunculuk, şan ve diksiyon dersleri alan Tuvana Türkay, 2014 yılında Kara Para aşk dizisinde rol aldı ve son olarak 2015 tarihli Güvenrin Uçuverdi filminde oynadı. Tuvana Türkay bunların dışında Eksik Sayfalar, Esir Sultan, Yer Gök Aşk, Nakş-ı Dil Sultan, Ayrılık, Cumhur Cemaat yapımlarında yer aldı.

ALPER POTUK KİMDİR: Alper Potuk kimdir, Orta saha mevkiinde forma giyen futbolcu, Fenerbahçe takımında oynamaktadır.

Alper Potuk, 8 Nisan 1991 Bolvadin, Afyonkarahisar‘da fabrika işçisi baba ile ev hanımı bir annenin üç çocuğundan ikincisi olarak doğmuştur. Sırasıyla babasının işi nedeniyle Balıkesir’in Bandırma ve Eskişehir’in Çifteler ilçelerinde yaşadı.

Eskişehir‘in Çifteler ilçesinde 11 yaşında iken 2002 yılında Çiftçelerspor’un altyapısında futbola başladı. 2005 yılında Eskişehirspor altyapısına transfer oldu.

29 Mayıs 2009 tarihinde Gaziantepspor ile oynadıkları maçta 75’inci dakkada oyuna girerek ilk defa lig maçında oynamış oldu.

22 Mayıs 2013 tarihinde Fenerbahçe ile 5 yıllık anlaşma yaparak 6,5 milyon euro karşılığnda transfer oldu.

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