Tuvana Türkay kimdir? "Game of Thrones'da oynamak isterdim"...

Emre Saygı ile Hadi Be TV'nin konuğu olan Tüvana Türkay samimi açıklamalarda bulundu. Türkay: "Game of Thrones'tan teklif gelsin isterdim. Ben fantastik işleri çok seviyorum. Mesela ‘Misfits' filan çekilse tekrar ben orada olmak isterdim” dedi.

Tuvana Türkay kimdir?

Emre Saygı'nın hazırlayıp sunduğu Emre Saygı ile Hadi Be TV'nin konuğu olan Tuvana Türkay, Peru seyahati sırasında bir hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. Türkay: “Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim, Machu Picchu'ya gittim. Bu yaz temiz gezdim. En son Brezilya, Arjantin, Peru, Şili ve Bolivya'ya gittim.” dedi. Yayında yeni şarkı sürprizini de açıklayan Türkay şu ifadeleri kullandı: "“Hadi bu sürprizi de burada açıklayayım. Şu anda ciddi bir çalışma içine gireceğim bir zaman dilimindeyim. Ayın 10'u gibi yeni bir single çalışmalarına başlayacağız. Görüşmelerimiz olacak. Uzun zamandır kendi bestelerimi hayata geçirmek niyetindeydim. Çok da beğeniliyor, bir deneyeyim dedim.”

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Tuvana Türkay kimdir?

Güzel oyuncu kariyerinde yükseldikçe, şöhretin arttıkça kendine çıkardığın dersler oluyor mu sorusuna şöyle cevap verdi: "Oldu. Bunu bana bir önceki programda sorsan olmadı derdim. Çünkü kariyer çizgim daha tekdüzeydi. Ama şimdi değişik bir noktaya gittiğimi fark ettim. Garip garip şeyler geliyor başıma artık. Çıkarlarla alakalı şeyler. O yüzden ister istemez insanlarla arama bir mesafe koydum. Yeni tanıdığım insanlara karşı temkinli olmaya başladım. Zarar görme potansiyelim çok arttı çünkü.”

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Tuvana Türkay kimdir?

Fantastik işleri sevdiğini belirten Türkay sözlerine şöyle devam etti: "Teklif gelmez ben size söyleyeyim. Ama ‘Game of Thrones'tan teklif gelsin isterdim. Ben fantastik işleri çok seviyorum. Mesela ‘Misfits' filan çekilse tekrar ben orada olmak isterdim.”

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Tuvana Türkay kimdir?

Kendisini kimsenin yıpratamaycağını vurgulayan Tuvana Türkay: "Çünkü öyle güzel bir fanusum var ki, onun dışında bırakıveririm. Artık o kadar çok şey kıymetsiz gelmeye başladı ki bana, çalışırken bile biri canımı çok sıkarsa eğer haksız yere, gerçekten çantamı alıp ‘Hadi hoşçakalın' diyebilirim. Çünkü çok fazla gerçek acı var, ölüm var. Hiçbir şey için artık canımı çok sıkmamaya çalışıyorum” dedi.

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