Tuvana Türkay kimdir aslen nereli Mustafa Ceceli ile videosu mu var

Türkiye günlerdir Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik ile şarkıcı İntizar'ın görüntülerini konuşurken, Erol Köse bir iddia ortaya attı. İkilinin aşk yaşadığını iddia eden Erol Köse, Mustafa Ceceli Tuvana Türkay'ın videosu olduğunu iddia edince ortalık karıştı. Bu iddiaların ardından Tuvana Türkay kimdir merak ediliyor. 3 Ekim 1990 doğumlu olan Tuvana Türkay İstanbul, Üsküdar’da Bulgaristan göçmeni ve Rizeli bir annesinin kızı olarak dünyaya gelmiştir.

İstanbul Güneş Kolejinden mezun olduktan sonra Beykent üniversitesi Radyo tv sinema bölümünde okumaya başladı. 9 yaşında reklam filmlerinde oynamaya başladı. Tuvana Türkay, Kent Şeker, Türk Telekom, Only Ped, Akbank, Ayyıldız GSM, Kek Reklamı, Coca Cola gibi birçok reklam filminde oynadı. "Akademi Neo"dan oyunculuk dersleri aldı. Bunun haricinde bir sene 1 sene şan ve diksiyon dersleri aldı.

Tuvana Türkay , 2014 yılında "Kara Para Aşk" adlı dizide Tuba Büyüküstün, Engin Akyürek, Erkan Can, Aytaç Arman, Nebahat Çehre ile birlikte oynadı. 27 Mart 2015 tarihinde vizyona girecek olan "Güvercin Uçuverdi" adlı sinema filminde Atalay Demirci başrolde oynadı.

Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılıkla da ilgilenen Türkay, 2015 yılında Enbe Orkestrası'nın albümünde sözü müziği kendisine ait olan Ara Ne Olursun isimli parçayı seslendirmiş ve büyük beğeni kazanmıştır. Daha sonra Mustafa Ceceli aranjörlüğünde "tuana" şarkısını coverlamıştır Ayrıca şarkı sözü ve beste de yapmaktadır.

TUVANA TÜRKAY'IN SEVGİLİLERİ; Tuvana Türkay bir dönem futbolcu Sercan Yıldırım ile aşk yaşadı.

Tuvana Türkay daha sonra yine futbolcu olan, Fenerbahçeli ile fırtınalı bir aşk yaşadı. Alper Potuk tarafından aldatılan Tuvana Türkay, Alper Potuk'u terk etti.

MUSTAFA CECELİ TUVANA TÜRKAY VİDEOSU; Bir süre önce Mustafa Ceceli ve Tuvana Türkay'ın aşk yaşadığı iddia edilmişti. Eşi Sinem Gedik’den boşanır boşanmaz Selin İmer’le evlenen Ceceli'nin, evlenmeden hemen önce oyuncu Tuvana Türkay’la aşk yaşadığı iddia edilmişti.Yani Mustafa Ceceli, Sinem Gedik'i aldattı.

Sinem Gedik, İntizar olayının ardından, Erol Köse, Instagram'ından olay açıklamalarda bulunardak, Mustafa Ceceli ve Tuvana Türkay'ın bir videosu olduğunu iddia etti.