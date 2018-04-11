Tuvana Türkay ile Alper Potuk ayrıldı!

Oyuncu Tuvana Türkay dün akşam Taksim'deki People'a Deniz Seki'yi dinlemeye gitti. Sahneye çıkan Tuvana Türkay ayrıldığı sevgilisi Alper Potuk'a ''Seni Sevdiğimi Unut'' dedi!



Sürekli ayrılıp barışan çiftin en sonuncu ayrılığının nedeni Alper Potuk'un ihanetiydi. İhanet de Alper Potuk'un bu fotoğrafıyla ortaya çıkmıştı.









Alper Potuk ile yaşadığı büyük aşk ayrılıkla noktalanan oyuncu Tuvana Türkay, sevgilisinin barışma çağrılarına daha fazla kayıtsız kalamamıştı.

Eski sevgilisini ikna etmeye çalışan Alper Potuk, Tuvana Türkay’ın annesi Armağan Hanım'ı devreye sokarak barışmayı başarmıştı.

Alper Potuk, Tuvana Türkay'ın Bağdat Caddesi'ndeki evine gelerek güzel oyuncuya evlenme teklif etmişti.

Yakın dostlarına, ''Alper’i çok seviyorum'' diyen Tuvana Türkay, sevgilisine bir şans daha vermeye karar vermişti.





