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Tuvana Türkay ile Alper Potuk ayrıldı!

Tuvana Türkay ile Alper Potuk ayrıldı!

Futbolcu sevgilisi Alper Potuk'un ihanetini affeden oyuncu Tuvana Türkay'ın ilişkisi bir kez daha bitti! Ünlü futbolcu Alper Potuk ile Tuvana Türkay kısa bir ayrılık yaşamış ardından dayanamayıp yeniden barışmıştı. Ünlü çift ilişkilerini yeniden sonlandırma kararı aldı

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Eklenme Tarihi: 11-04-2018 12:15 - Güncelleme: 11-04-2018 12:15

Oyuncu Tuvana Türkay dün akşam Taksim'deki People'a Deniz Seki'yi dinlemeye gitti. Sahneye çıkan Tuvana Türkay ayrıldığı sevgilisi Alper Potuk'a ''Seni Sevdiğimi Unut'' dedi!

Sürekli ayrılıp barışan çiftin en sonuncu ayrılığının nedeni Alper Potuk'un ihanetiydi. İhanet de Alper Potuk'un bu fotoğrafıyla ortaya çıkmıştı.



Alper Potuk ile yaşadığı büyük aşk ayrılıkla noktalanan oyuncu Tuvana Türkay, sevgilisinin barışma çağrılarına daha fazla kayıtsız kalamamıştı.

Eski sevgilisini ikna etmeye çalışan Alper Potuk, Tuvana Türkay’ın annesi Armağan Hanım'ı devreye sokarak barışmayı başarmıştı.

Alper Potuk, Tuvana Türkay'ın Bağdat Caddesi'ndeki evine gelerek güzel oyuncuya evlenme teklif etmişti.

Yakın dostlarına, ''Alper’i çok seviyorum'' diyen Tuvana Türkay, sevgilisine bir şans daha vermeye karar vermişti.



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KİMDİR ?
Tuvana Türkay
TUVANA TÜRKAY KİMDİR?

Alper Potuk ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Tuvana Türkay öte yandan geçirdiği burun estetiği ile çok konuşuluyor. Peki Tuvana Türkay kimdir? Gelin hep birlikte güzel oyuncunun hayatına bir göz atalım. TU

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