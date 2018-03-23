Tuvana Türkay Alper Potuk'u nasıl affetti? Potuk devreye kimi soktu...

Bir dargın bir barışık yürüyen Tuvana Türkay Alper Potuk ilişkisinde çiftler tekrar bir araya geldi. Alper Potuk Tuvana Türkay'a kendisini affettirebilmek için Türkay'ın annesi Armağan Hanım'ı devreye sokmuş. İşte Türkay-Potuk çiftinin barışma hikayesinin detayları...

Tuvana Türkay Alper Potuk'u nasıl affetti? Potuk devreye kimi soktu...

Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk'la yaşadıkları kısa süreli ayrılığın ardından tekrar bir araya gelen Tuvana Türkay ilişkileriyle ilgili sorulara yanıt verdi. Birbirlerine aşık olduklarını ayrılığa dayanamadıklarını ve bu nedenle tekrar bir araya geldiklerini söyledi. Yumurtalıklarındaki kist nedeyile bir ay kadar hastanede yatan Türkay sağlık durumuyla ilgili olarak şunları söyledi: " “Çok üşüttüm ve inanılmaz hastalandım. Yumurtalıklarımda da kist çıktı. 1 ay hastanede yattım. Şimdi iyiyim”

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Tuvana Türkay Alper Potuk'u nasıl affetti? Potuk devreye kimi soktu...

Bir dargın bir barışık yürüyen ilişkilerinde son ayrılıklarının sebebi Alper Potuk'un ihanetiydi. İhanet de Alper Potuk'un bu fotoğrafıyla ortaya çıkmıştı. Peki Tuvana Türkay Alper Potuk'u nasıl affetti? Magazin basınının iddialarına göre Alper Potuk ile yaşadığı büyük aşk ayrılıkla noktalanan oyuncu Tuvana Türkay, sevgilisinin barışma çağrılarına daha fazla kayıtsız kalamamış. Aylardır eski sevgilisini ikna etmeye çalışan Alper Potuk, iddialara göre Tuvana Türkay’ın annesi Armağan Hanım’ı devreye sokarak barışmayı başarmış.

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Tuvana Türkay Alper Potuk'u nasıl affetti? Potuk devreye kimi soktu...

Alper Potuk, Tuvana Türkay’ın Bağdat Caddesi’ndeki evine gelerek güzel oyuncuya evlenme teklif etmiş. Yakın dostlarına, ''Alper’i çok seviyorum'' diyen Tuvana Türkay, sevgilisine bir şans daha vermeye karar vermiş.

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Tuvana Türkay Alper Potuk'u nasıl affetti? Potuk devreye kimi soktu...

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