Tuvana Türkay Alper Potuk'u nasıl affetti? Potuk devreye kimi soktu...

Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk'la yaşadıkları kısa süreli ayrılığın ardından tekrar bir araya gelen Tuvana Türkay ilişkileriyle ilgili sorulara yanıt verdi. Birbirlerine aşık olduklarını ayrılığa dayanamadıklarını ve bu nedenle tekrar bir araya geldiklerini söyledi. Yumurtalıklarındaki kist nedeyile bir ay kadar hastanede yatan Türkay sağlık durumuyla ilgili olarak şunları söyledi: " “Çok üşüttüm ve inanılmaz hastalandım. Yumurtalıklarımda da kist çıktı. 1 ay hastanede yattım. Şimdi iyiyim”