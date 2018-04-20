Tuvana Türkay Alper Potuk'tan aldığı hediyeleri iade etti

Tuvana Türkay, Alper Potuk'tan tekrar ayrıldı. Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk'u evde iki kadınla parti yaparken yakaladığı magazin gündemine yansımıştı. Türkay'a ayrılık kararı aldıran bu olay neticesinde Tuvana Türkay, eski sevgilisinin hediyelerini geri gönderdi. Akşam'da yer alan habere göre, Tuvana Türkay'ın iade ettiği hediyeler arasında 25 bin TL değerindeki Pomeranian cinsi köpek de vardı.



