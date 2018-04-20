Tuvana Türkay Alper Potuk'tan aldığı hediyeleri iade etti

Bir dargın bir barışık ilerleyen ilişkilerinde Alper Potuk'tan sonunda temelli ayrılan Tuvana Türkay Potuk'un kendisine aldığı hediyeleri iade etti. Türkay'ın iade ettiği hediyeler arasında 25 bin TL değerinde Pomeranian cinsi köpek de var.

Tuvana Türkay Alper Potuk'tan aldığı hediyeleri iade etti

Tuvana Türkay, Alper Potuk'tan tekrar ayrıldı. Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk'u evde iki kadınla parti yaparken yakaladığı magazin gündemine yansımıştı. Türkay'a ayrılık kararı aldıran bu olay neticesinde Tuvana Türkay, eski sevgilisinin hediyelerini geri gönderdi. Akşam'da yer alan habere göre, Tuvana Türkay'ın iade ettiği hediyeler arasında 25 bin TL değerindeki Pomeranian cinsi köpek de vardı.

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Tuvana Türkay Alper Potuk'tan aldığı hediyeleri iade etti

AĞABEYİ ARACILIĞIYLA GÖNDERDİ: Tuvana Türkay, futbolcuyla karşılaşmamak için ağabeyi Emrah Potuk aracılığıyla köpeği geri gönderdi. Öte yandan, sürekli ayrılıp barışan çiftin en sonuncu ayrılığının nedeni Alper Potuk'un ihanetiydi. İhanet de Alper Potuk'un bu fotoğrafıyla ortaya çıkmıştı.

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Tuvana Türkay Alper Potuk'tan aldığı hediyeleri iade etti

TUVANA TÜRKAY ALPER POTUK'U NASIL AFFETMİŞTİ?: Alper Potuk ile yaşadığı büyük aşk ayrılıkla noktalanan oyuncu Tuvana Türkay, sevgilisinin barışma çağrılarına daha fazla kayıtsız kalamamıştı. Eski sevgilisini ikna etmeye çalışan Alper Potuk, Tuvana Türkay'ın annesi Armağan Hanım'ı devreye sokarak barışmayı başarmıştı.

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Tuvana Türkay Alper Potuk'tan aldığı hediyeleri iade etti

Alper Potuk, Tuvana Türkay'ın Bağdat Caddesi'ndeki evine gelerek güzel oyuncuya evlenme teklif etmişti. Yakın dostlarına, ''Alper’i çok seviyorum'' diyen Tuvana Türkay, sevgilisine bir şans daha vermeye karar vermişti.

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