Tuvalete yaptırdığı fayanslar ülkede gündem oldu

Litvanya'da bir restoran tuvalet için oldukça değişik bir fayans tercih ettiler..

Litvanya'da bir restoran sahibi tuvalet kısmını yenilemek istedi, bunun için tasarımcılarla görüşürken ortaya bu ilginç fikir çıktı. Litvanya'da eski yıkılacak bir mahallenin görüntülerini birebir tuvalete taşıyan tasarımcı ilginç bir görünüm oluşturdu. Fayanslara baskı yapılan mahallede camlardan bakanlar, çamaşır asanlar minik birer insan olarak adeta sizi gözetliyor. Tuvalete her girenin fotoğraf çekmesine neden olan bu tasarım gerçeğe yakın baskısı ve görünümü ile oldukça beğenilmiş.. Twitter

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Litvanya'da bir restoran sahibi tuvalet kısmını yenilemek istedi, bunun için tasarımcılarla görüşürken ortaya bu ilginç fikir çıktı. Litvanya'da eski yıkılacak bir mahallenin görüntülerini birebir tuvalete taşıyan tasarımcı ilginç bir görünüm oluşturdu. Fayanslara baskı yapılan mahallede camlardan bakanlar, çamaşır asanlar minik birer insan olarak adeta sizi gözetliyor. Tuvalete her girenin fotoğraf çekmesine neden olan bu tasarım gerçeğe yakın baskısı ve görünümü ile oldukça beğenilmiş.. Twitter

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Litvanya'da bir restoran sahibi tuvalet kısmını yenilemek istedi, bunun için tasarımcılarla görüşürken ortaya bu ilginç fikir çıktı. Litvanya'da eski yıkılacak bir mahallenin görüntülerini birebir tuvalete taşıyan tasarımcı ilginç bir görünüm oluşturdu. Fayanslara baskı yapılan mahallede camlardan bakanlar, çamaşır asanlar minik birer insan olarak adeta sizi gözetliyor. Tuvalete her girenin fotoğraf çekmesine neden olan bu tasarım gerçeğe yakın baskısı ve görünümü ile oldukça beğenilmiş.. Twitter

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