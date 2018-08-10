Tuvalete girmek isteyen adam şaşkına döndü… onlarca insan içeride…

Hafta sonunda İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen Eastern Electrics müzik festivalinde ilginç bir olay yaşandı… Londra’nın güneyindeki Morden Park’ta gerçekleşen festivalde bir adam tuvalet ihtiyacını gidermek için portatif tuvaletlere gitti.

Önünde iri yarı bir adamın beklediği tuvaletin kapısını açan adam hayatının şokunu yaşadı. İhtiyacını giderebileceği ufak bir alan bekleyen adam tuvalet kapısının aslında festival içerisinde ayrı bir parti alanına açıldığını fark etti. İçeri giren adam mekanın içerisinde loş ışıkta dans eden yüzlerce insan gördü.