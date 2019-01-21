Tuvalete girdi gördüğü manzara karşısında kanı dondu! Boyu 3 metre

Avustralya'nın Brisbane kentinde bir yaşan aile sabah 6 gibi tuvalette piton yılanı gördü. Klozetin deliğinden çıkmaya çalışan yılan korku dolu anlar yaşanmasına sebep oldu.

Tuvalete girdi gördüğü manzara karşısında kanı dondu! Boyu 3 metre

Avustralya'da yaşayan bir aile sabahın erken saatlerinde hayatlarının şokunu yaşadı. Sabah 6:45 sularında tuvalete girmek için uyanan aile üyelerinden biri klozet deliğinde yuvalanmış bir piton yılanı gördü. Yılan klozetin deliğinden dışarı çıkmaya çalıştığını gören aile hayatının şokunu yaşamış oldu. Yılanın yaklaşık 3 metreye kadar uzanan piton yılanı olduğu açıklandı.

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Tuvalete girdi gördüğü manzara karşısında kanı dondu! Boyu 3 metre

Aile, ilk şoku atlattıktan sonra yetkililere haber verdi. Basına konuşan yetkililer bazen yılanların klozet deliklerinden çıkmaya direndiklerini söyledi.

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Tuvalete girdi gördüğü manzara karşısında kanı dondu! Boyu 3 metre

Yarım saat boyunca yılanı delikten çıkarmaya çalıştığını söyleyen yılan yakalayıcısı, en büyük hatanın yılan klozetin içindeyken sifona basmak olduğunu belirtti.

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Tuvalete girdi gördüğü manzara karşısında kanı dondu! Boyu 3 metre

Klozetten bulunan yılanı başarılı bir şekilde çıkaran yılan yakalayıcısı yaptığı açıklamada şunları söyledi:

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