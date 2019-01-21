Tuvalete girdi gördüğü manzara karşısında kanı dondu! Boyu 3 metre

Avustralya'da yaşayan bir aile sabahın erken saatlerinde hayatlarının şokunu yaşadı. Sabah 6:45 sularında tuvalete girmek için uyanan aile üyelerinden biri klozet deliğinde yuvalanmış bir piton yılanı gördü. Yılan klozetin deliğinden dışarı çıkmaya çalıştığını gören aile hayatının şokunu yaşamış oldu. Yılanın yaklaşık 3 metreye kadar uzanan piton yılanı olduğu açıklandı.

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