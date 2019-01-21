Tuvalete girdi gördüğü manzara karşısında kanı dondu! Boyu 3 metre

Avustralya'da yaşayan bir aile sabahın erken saatlerinde hayatlarının şokunu yaşadı. Sabah 6:45 sularında tuvalete girmek için uyanan aile üyelerinden biri klozet deliğinde yuvalanmış bir piton yılanı gördü. Yılan klozetin deliğinden dışarı çıkmaya çalıştığını gören aile hayatının şokunu yaşamış oldu. Yılanın yaklaşık 3 metreye kadar uzanan piton yılanı olduğu açıklandı.
Aile, ilk şoku atlattıktan sonra yetkililere haber verdi. Basına konuşan yetkililer bazen yılanların klozet deliklerinden çıkmaya direndiklerini söyledi.
Klozetten bulunan yılanı başarılı bir şekilde çıkaran yılan yakalayıcısı yaptığı açıklamada şunları söyledi:
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