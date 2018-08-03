Tuvalet fırçası gözüne saplandı akıllara durgunluk veren olay!

RUSYA'nın başkenti Moskova'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 60 yaşındaki yaşlı adamın tuvalette ayağı kaydı ve yere yüzüstü düştü. 60 yaşındaki adamın gözüne tuvalet fırçası saplandı. Doktorlar dahi görür görmez şoke oldular.
KAFATASI AÇILIP FIRÇA DIŞARI ÇIKARILDI; Moskova'da yaşanan olayda, talihsiz adamın kafasına gömülü sapı çıkarmak için kafatasının açılmasına karar verildi. Kısa süre sonra durumu kötüleşen adam, komadan çıkamayarak yaşamını yitirdi.
KIRILAN KEMİK BEYİN HASARINA SEBEP OLDU; Hastaneye geldiğinde fırçanın gözün hemen üstünden kesildiğini ancak içeride kalan kısmı çıkarmak için ameliyat edilen adamın durumunun önceiyi olduğu, antibiyotik tedavisi uygulandığı ancak kısa süre içerisinde tekrar kötüye giderek girdiği komadan çıkamadığı açıklandı.
Doktorlar, kırılan kemiğin beyin hasarına sebep olduğunu söyledi.
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