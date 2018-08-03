Tuvalet fırçası gözüne saplandı akıllara durgunluk veren olay!

KIRILAN KEMİK BEYİN HASARINA SEBEP OLDU; Hastaneye geldiğinde fırçanın gözün hemen üstünden kesildiğini ancak içeride kalan kısmı çıkarmak için ameliyat edilen adamın durumunun önceiyi olduğu, antibiyotik tedavisi uygulandığı ancak kısa süre içerisinde tekrar kötüye giderek girdiği komadan çıkamadığı açıklandı.

