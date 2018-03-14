Tutuklama kararı çıkınca adliye karıştı!

Edirne’nin Enez ilçesinde, balık restoranı işleten Halil Çayır’ı (44) iş yerinin önünde bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla yakalanan D.B. (19) ve T.C. (16), çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Adliye çevresinde toplanan ve uyarılara rağmen içeriye girmeye çalışarak, taş atan gruba polis tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti.