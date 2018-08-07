'Tut benim aşkım' dedi ardından şaka yaptı!

Top model Irina Shayk ile nişanlısı ünlü oyuncu Bradley Cooper'ın İtalya tatili sürüyor. Bir ara denize giren Shayk, sahile çıkarken sevgilisinden yardım istedi. Bradley Cooper, modelin elinden tutarak merdivenleri çıkmasına yardım etti.

'Tut benim aşkım' dedi ardından şaka yaptı!

Top model Irina Shayk ile nişanlısı ünlü oyuncu Bradley Cooper'ın İtalya tatili sürüyor. Positano'yu seçen çift önceki gün yine plajda görüntülendi. Uzun uzun yüzüp güneşlenen Shayk ve Cooper, zaman zaman da birbirleriyle şakalaştı. Shayk'ın bir ara nişanlısına yaptığı şaka da onları uzaktan görüntüleyen paparazzilerin gözünden kaçmadı.

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'Tut benim aşkım' dedi ardından şaka yaptı!

''PAYLAŞMAK DURUMUNDA DEĞİLİM'': Shayk geçtiğimiz günlerde Evening Standart gazetesine konuşmuş ve özel hayatı konusunda konuşmayı sevmediğini belirterek “Özel diyorlar çünkü benim... Paylaşmak durumunda değilim” demişti. Bir ara denize giren Shayk, sahile çıkarken sevgilisinden yardım istedi. Bradley Cooper, modelin elinden tutarak merdivenleri çıkmasına yardım etti.

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'Tut benim aşkım' dedi ardından şaka yaptı!

Irina Shyak bir ara kendisine yardım eden sevgilisinin poposunu elledi.

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'Tut benim aşkım' dedi ardından şaka yaptı!

İşte çiftin tatilinden kareler...

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