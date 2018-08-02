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TÜSİAD'dan ABD'nin yaptırım kararına ilişkin açıklama

TÜSİAD'dan ABD'nin yaptırım kararına ilişkin açıklama

ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararını yorumlayan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, "Kararın kabul edilemez nitelikte olduğunun bilinmesini isteriz" açıklamasında bulundu.

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Eklenme Tarihi: 02-08-2018 14:33 - Güncelleme: 02-08-2018 14:33

ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararını değerlendiren TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik "Kararın kabul edilemez nitelikte olduğunun bilinmesini isteriz" dedi. Bilecik, Türkiye ile ABD arasında 90 yıllık birikime dayanan ikili ilişkilerin karşılıklı kültürel ve ekonomik temasların etkisiyle güçlendiğini, zamanla ortak Batı değerlerine ve jeo-stratejik temellere dayanan bir müttefikliğe dönüştüğünü kaydetti.

"İki ülke arasındaki ilişkilerin tarihi boyunca değişmeyen en önemli unsursa stratejik müttefikliğin bir gereği olarak diplomatik ve kültürel diyalog yoluyla ortak sorunların çözülmesi ve aklıselimin her kırılma riski anında galip gelmesi olmuştur" ifadesini kullanan Bilecik, sözlerine şöyle devam etti: 

'MÜTTEFİKLİĞİN DOĞASINA AYKIRI'
"Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin, iki ülke arasında yaşanan son diplomatik sorun karşısında almış olduğu yaptırım kararı, söz konusu stratejik müttefikliğin doğasına aykırıdır ve iki ülke arasındaki ilişkilerin onarılamaz seviyede bozulması tehlikesini doğurmuştur. Alınan bu yaptırım kararının kabul edilemez nitelikte olduğunun bilinmesini isteriz.

"TÜSİAD olarak Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ikili ilişkilerin, diyaloğu ve diplomatik teamülleri temel alan yapıcı bir yaklaşım çerçevesinde onarılmasını temenni ediyoruz."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 02 Ağustos 2018 14:54 ★★★ İnsanlığa karşı işlenen suçlar, Yargının, yasamanın, yürütmenin tek elde toplanması Seramyeye uygun mu geliyor!

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