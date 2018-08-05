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TÜSİAD: Reform kararı bir an önce alınmalı

TÜSİAD: Reform kararı bir an önce alınmalı

Mart ayında yapılacak yerel seçime odaklanmadan ekonomiye bakılması gerektiğini söyleyen TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, "Seçimler vakti gelince yapılır. Bir an önce reform kararının alınması gerekir. Biz de elimizi taşın altına sokmak ve fikirlerimizi paylaşmak isteriz" açıklamasında bulundu.

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Eklenme Tarihi: 05-08-2018 15:56 - Güncelleme: 05-08-2018 16:06

Mart ayında yapılacak yerel seçime yüksek odaklanmadan ekonomiye bakılması gerektiğini söyleyen TÜSİAD Başkanı Bilecik, "Seçimler vakti gelince yapılır. Bir an önce reform kararının alınması gerekir. Biz de elimizi taşın altına sokmak ve fikirlerimizi paylaşmak isteriz" dedi.

Bilecik, teşvike ihtiyaç duyan bir sektör olup olmadığına yönelik olarak, "Teşvik, adı üstünde doğal olmayan bir parça eklemesidir. Dönem dönem çok faydası olmuş. Bunu yok saymak mümkün değil. Ama bugün Türkiye'deki bütün teşvik sistemine bakıldığında, bunun haritasını hiçbir şirket tek başına çıkaramaz bir hale gelmiş vaziyette" diye konuştu. 

TEŞVİK SİSTEMİ GÖZDEN GEÇİRİLMELİ
Bugün herhangi bir firmanın herhangi bir teşvikten faydalanmak istediğinde ilk yaptığı işin bir danışmanlık firmasından destek almak olduğunu dile getiren Bilecik, "Düşünün her bakanlığın veya ilgili yapının toplamda ortaya koyduğu yüzlerce, neredeyse binlere yakın teşvik var. Teşvik sistemi konusunda hakikaten müthiş bir adet zenginliği var. Bunların sadeleştirilmesi gerek. Elbette topyekun kaldırılsın demiyorum ama bunlar geride bıraktığımız şeyler olmalı. Hatta birçoğu var ki yıllardır gündemde ama çalışmıyor. Bunların etki analizlerinin yapılması, hakikaten faydalı değilse de ya durdurulması ya da güncellenmesi gerekir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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