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TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik 'İhtiyatlı olmalıyız'

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik 'İhtiyatlı olmalıyız'

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, ekonomi hakkında değerlendirmelerde bulundu. 2019 için "ihtiyatlı bir iyimserlik içinde olmalıyız" diyen Bilecik, reel sektörün nakit sıkıntısı yaşadığını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 09-01-2019 10:50 - Güncelleme: 09-01-2019 10:50

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. 2018'in özellikle iş dünyasını çok yoran bir yıl olduğunu belirten Bilecik "2019'a aktardığımız negatif değerler var" dedi.

Bilecik, "Örneğin enflasyon. 2018'de aşırı kur dalgaları ve negatif resimler bankaların da bilançosunu düşürmesine neden oldu. Reel sektör bir nakit sıkıntısı yaşıyor. 2019'da ihtiyatlı  bir iyimserlik içinde olmalıyız" ifadesini kullandı.

TÜSAİD Başkanı, 350 bin işletmeye verilecek 22 milyar TL'lik kaynak için de "Böyle bir aksiyonu aldığınız zaman bunlar kısa vadede inanılmaz olumlu. Ancak orta ve uzun vadede bunlar ekonomiye er geç olumsuz yansıyacak" görüşünü dile getirdi.

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