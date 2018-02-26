TÜRSAB'ta 18 yıllık Ulusoy dönemi bitti

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'nde dün yapılan seçimin galibi belli oldu.18 yıllık Başaran Ulusoy dönemi sona erdi.

TÜRSAB'ta Değişim Hareketi lideri Firuz Bağlıkaya yeni başkan oldu. Başkan olmak için yarışa Emin Çakmak ve Başaran Ulusoy döneminde Genel Sekreter olan Çetin Gürcün de katılmıştı. Bağlıkaya 2198 oy alırken, Çetin Gürcün 1048 oy alırken, Emin Çakmak 350 oyda kaldı.