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TÜRSAB'dan ilaç gibi haber: Türkiye'ye 32 milyar dolar gelecek

TÜRSAB'dan ilaç gibi haber: Türkiye'ye 32 milyar dolar gelecek

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, dolar üzerinden Türkiye'ye oynanan oyuna dikkat çekerek turizmde yaşanan patlamayı duyurdu. Bağlıkaya, Türkiye'ye 32 milyar dolar döviz girdisi beklendiğini açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 13-08-2018 12:29 - Güncelleme: 13-08-2018 12:29

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, "Kur artışları, herhangi bir ekonomik temeli olmayan siyasi nedenlidir. Türkiye'ye şu anda bir operasyon yapılıyor." dedi. Bu yıl turist sayısında ciddi artış olduğunu söyleyen Bağlıkaya, "32 milyar dolar döviz girdisi bekliyoruz" dedi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, AA Finans Masası'na konuk oldu.

Bağlıkaya, "Kur artışları, herhangi bir ekonomik temeli olmayan siyasi nedenlidir. Türkiye'ye şu anda bir operasyon yapılıyor." dedi.

TURİZM HAREKETİ YÜZDE 30 ARTTI
"Turizm hareketinde geçen seneye göre yüzde 30 artış var. 32 milyar dolar döviz girdisi bekliyoruz." diyen Bağlıkaya, "40 milyon turist hedefini 2017'den beri telaffuz ediyoruz, negatif bir şey olmazsa 40 milyon turist hedefi yakalanacaktır." ifadesini kullandı.

Bağlıkaya, "Cari açığın finansmanına en büyük katkıyı veren sektörlerden biri turizmdir. Bu yıl turizmin katkısı yüzde 50 olacaktır." dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • misafir 13 Ağustos 2018 13:10 şu anda turizimcilerin hesaplarında olan dolarları vadesi gelmemiş kredi borçları için bekletiyorlar devlet bankalarla anlaşıp bir miktar faiz indirimi yaptırıp erken ödeme yapmalarını sağlasallar bankalara müthiş bir dolar girdisi olur benden söylemesi

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