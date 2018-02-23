TÜRSAB Başkan Adayı Firuz Bağlıkaya'dan iddialı çıkış!

TÜRSAB Başkan Adayı Firuz Bağlıkaya Başaran Ulusoy'un kendisi hakkındaki açıklamalarına cevap verdi. TÜRSAB seçimleri için de konuşan Bağlıkaya seçilirse yapacaklarını anlattı.



Firuz Bağlıkaya Başaran Ulusoy'un açıklamaları için;

“Neden beni hedef aldığı çok açık. Çünkü benden başkasını rakip olarak görmüyor. Aday olan diğer arkadaşlara da ayıp etmiş oluyor. Ben isterdim ki onları da ciddiye alsın.Burada aday olan herkesin ciddiye alınması lazım çünkü onları da destekleyen insanlar var.

Bana hakaret etmekle kalmıyor bize oy veren insanlara da hakaret ediyorlar. Doğru bulmuyorum. Her seferinde bizim işimiz kavga değil barış diyor ancak eylemleriyle tam tersini yapıyor. Hepimizi ayrıştırıyor.” dedi.



Firuz Bağlıkaya Hasan Erdemle olan ittifakı içinse "Aramızda herhangi bir sorun yok, olmadı da. Hasan beyle sürekli görüşüyoruz. Hedeflerimizde bir ayrılık yok. O da değişim istiyor ve kendisinin iyi niyetine inanıyorum.

Dolayısıyla ittifakımızın devam etmemesi diye bir şey söz konusu olamaz. Hasan kardeşimle davamız da yolumuz da ortak." diyerek ittifakın devam ettiğini söyledi.



Firuz Bağlıkaya seçildiği takdirde neler yapacağını ise şöyle anlattı:

Belge alımını zorlaştıracağız ve belge devrini mümkün kılacağız.

Yönetime gelir gelmez ilk işimiz belge alımını zorlaştırmak ve belge devrini mümkün kılmak olacak. Biz, mesaimizin önemli bir bölümünü Ankara’da geçireceğiz. Zararlı olan ticari faaliyetlerin içinden çıkmak için çaba sarf edeceğiz.

Birikmiş aidat borçlarını yeniden yapılandıracağız.

Borçların yapılandırılması ile ilgili bir formül aramaya çalışacağız. Birikmiş aidat borçlarının yeniden yapılandırılması için girişimlerde bulunacağız. Uçak şirketleri ile ilgili çok acil

toplantı yapacağız. Hava yollarının web sitelerinde, Seyahat Acentalarından daha ucuza bilet satışı yapılması ile ilgili yasal yollara başvuracağız.”

TAŞIMA YÖNETMELİĞİNE TÜRSAB MÜDAHALE ETMELİ



Taşıma yönetmeliğine TÜRSAB müdahale etmedi, sonuç facia! Buna derhal müdahale edilmesi lazım. Seyahat Acentacılığı ile hiç alakası yok. Tamamen taksici arkadaşlarımıza göre dizayn edilen bir taşıma yönetmeliği çıkmış. Bizim arkadaşlarımız ise müdahale etmek

yerine seçim gezileri yaptılar.



Destinasyon tanıtımına yönelik yepyeni bir yapıyla, bütün fuarlara katılacağız. Tanıtımla ilgili bizim iddiamız şu: ‘Biz diyoruz ki, pazarlama ayağı Seyahat Acentalarıdır. Dolayısıyla uluslararası fuarlardaki stant organizasyonları ve tanıtım organizasyonları Seyahat

Acentaları Birliği’nin bünyesinde yapılmalıdır. Destinasyon tanıtımına yönelik yepyeni bir yapıyla, bütün fuarlara katılacağız. Seyahat Acentaları Birliği’nin başrolünü oynadığı yeni bir

tanıtım ve fuar atağına girmek zorundayız.

BAŞARAN ULUSOY DÖNEMİ KAPANMIŞTIR



Bizim seçimi kazanma konusunda herhangi bir endişemiz yok. Kongre ile ilgili endişelerimiz var. Şimdi bu kongreyi nasıl erteleyecek diye bakıyoruz. Bunu da ertelemeye çalışacaktır. Ancak ben Değişimin gerçekleşeceğine yüzde yüz inanıyorum. Başaran Ulusoy

dönemi kapanmıştır. Dostça, kardeşçe bir kongre olmasını diliyorum.

İnşallah hepimiz için hayırlısı olur. Sakin, kardeşçe bir kongre olur. Başaran Bey’in kullandığı dil ve üsluptan kurtulmak lazım. Bu bir kişisel savaş değil. Hepimiz bu meslekte emek serf etmiş insanlarız. Kimin bu işi daha iyi yapacağına karar verecekler.