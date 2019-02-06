Türksat'tan Model Uydu Yarışması! Bu tarihi kaçırmayın

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, üniversite öğrencileri arasında bu yıl 4'üncü kez düzenlenecek Model Uydu Yarışması'na 5-28 Şubat döneminde "https://modeluydu.turksat.com.tr/" internet adresinden başvurulabilecek.

Model Uydu Yarışması, 6 farklı etapta gerçekleştirilecek ve uçuşları içeren final etabı 17-22 Eylül'de Teknofest etkinliğinde yapılacak.

Öğrenciler için teorik bilgiyi pratiğe çevirme fırsatı yanında, takım çalışması, farklı disiplinler arası etkileşimin sağlanması, uydu ve uzay alanında farkındalık oluşturulması ve Ar-Ge odaklı şirketlerle iletişim kurulması gibi imkanlar da sağlayan Model Uydu Yarışması, ilk kez 2016 yılında 7 takımın katılımıyla düzenlenmişti.

Geçen yıl 37 takımın mücadelesine sahne olan yarışmada birinciliği Karadeniz Teknik Üniversitesinden ULAK takımı kazanmıştı.