Türksat Kablo Tv fatura tahsilatı nasıl yapılır?

Türkiye’nin neresinde olursanız olun pek çok faturanızı PTT işyerlerinden yatırabilirsiniz. Ülke genelinde 4 bin 500’ü aşkın yerleşim yerinde vatandaşlara hizmet veren PTT işyerlerinden, fatura ödeme işlemlerinizi sorunsuz ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Türksat Kablo TV faturanızı da PTT’de ödeyebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey gişe görevlisine Türksat Kablo TV’ye ait abone numarası, hizmet numarası veya müşteri numarasını bildirmek.

Türkiye’nin en yaygın otomasyon ağına sahip kuruluşu PTT, tahsilat işlemleriniz için de size en yakın adres.