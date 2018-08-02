TÜRKÖK 783 kişiye yeniden can verdi

Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayı tarafından gerçekleştirilen TÜRKÖK projesi 3 yıl içinde 339 bin 24 gönüllü bağışçıya ulaştı. Bu süre içerisinde eşleşmelerden ise tam 783 nakil gerçekleştirildi.

TÜRKÖK 783 kişiye yeniden can verdi

Sağlık Bakanlığınca, TÜRKÖK projesi ile 3 yıl içinde 339 bin 24 gönüllü verici sayısına ulaşıldı, eşleşmelerden bugüne kadar 783 nakil gerçekleşti.

Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayı tarafından yürütülen Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) projesinde, gönüllü kemik iliği bağışçısı sayısı 339 bin 24’e ulaştı.

Türk Kızılayından alınan bilgiye göre, TÜRKÖK projesi kapsamında, Ağustos 2014’te bağışçı kazanımı çalışmalarına başlandı.
Projede üç yıllık kemik iliği bağışçı sayısı hedefine ulaşıldı ve bu süreçte sayı 339 bin 24 oldu.
Verilere göre, kemik iliği bağışçısı olmak isteyenlerin yüzde 30,2’sini 18-25 yaş arası gençler, yüzde 34,4’ünü ise 26-35 yaş arasındaki kişiler oluşturdu. Kemik iliği bağışçılarının yüzde 28,3’ü 36-45, yüzde 7,1’i de 46-50 yaş arasında yer aldı.

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TÜRKÖK 783 kişiye yeniden can verdi

3 BİN 73 EŞLEŞME OLDU
Projenin başlamasından sonra alınan kemik iliği örnekleri ile hastalar arasında 3 bin 73 eşleşme oldu.
Bu eşleşmelerden 2 bin 984’ü Türkiye’deki, 89’u ise yurt dışındaki hastalarla gerçekleşti. Türkiye’nin dünya kemik iliği bankasına katılmasıyla, herhangi bir ülkeden hastalar için buradaki veri tabanına da bakılabiliyor.

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TÜRKÖK 783 kişiye yeniden can verdi

Eşleşmelerden bugüne kadar 783 nakil gerçekleştirildi. Bunlardan 735’i Türkiye’de, 8’i ise yurt dışında, 40’ı ise sağlık turizmi kapsamında yapıldı.

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TÜRKÖK 783 kişiye yeniden can verdi

Projenin 3 yılını değerlendiren Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Sağlık Bakanlığı ile yürütülen çalışmaların büyük başarı ile devam ettiğini belirterek, “TÜRKÖK’te bağışçı sayımız Temmuz’un son haftası itibarıyla 339 bin 24’e ulaştı. İlk naklimizi 2015 yılının Temmuz ayında yapmıştık. Bu proje ile nakil yapılan ve sağlığına kavuşan hasta sayımız 783’ü buldu.” dedi.

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