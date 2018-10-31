Türkmenistan'ın bağımsızlığının 27. yılı İstanbul'da kutlandı

Türkmenistan'ın bağımsızlığının 27'nci yıldönümü İstanbul'da Türkmenistan İstanbul Başkonsolosu Myratgeldi Seyitmammedov tarafından gerçekleştirilen resepsiyonla kutlandı.

26 Ekim akşamı İstanbul Hilton Otel'de gerçekleşen resepsiyona çok sayıda işadamı ve siyasetçi katıldı. Resepsiyonda konuşma yapan Türkmenistan İstanbul Başkonsolosu Myratgeldi Seyitmammedov, davete katılanlara teşekkür ederek, Türkmenistan'ın 27 yıllık bağımsızlık sürecinde ekonomik anlamda kat edilen mesafeyi aktardı:

"Türkmenistan Devlet Başkanı Ekselansları Gurbanguli Berdimuhamedov, 25 Eylül'de düzenlenen Türkmenistan Halk Konseyi toplantısında yaptığı tarihi konuşmada ülkemizin bugün geldiği safhayı ve kazanımlarını net bir şekilde ifade etmiştir.

Bu bağlamda, bağımsızlık yıllarında, Türkmenistan'da toplumsal yaşamın tüm alanlarında büyük gelişmeler kaydedildiği belirtilmiştir. Ekonomi alanı çeşitlendirme ilkelerine dayalı olarak gelişiyor. 27 yılda ekonomi alanına yapılan yatırımlar 350 kat artmış olup, bu 2600-den fazla üretim-teknik ve sosyal-kültürel amaçlı tesisleri kurma imkânı sağlamıştır. Sonuçta ülkemizde çok yönlü ekonomi ortaya çıktı. Ekonomimiz çeşitli alanları, yani elektrik enerjisi, petrol-gaz, makine sanayii, metalürji, kimya, inşaat, elektronik, tekstil ve gıda sanayi alanlarını ve diğer sanayi dallarından oluşuyor."

SOSYAL GÜVENLİK VE KÜLTÜREL MİRASIN GELİŞTİRİLMESİ KONULARI ÖNCELİĞİMİZ: Ülkesinin gayri safi yurtiçi hâsılanın sürekli artmakta olduğunu söyleyen Seyitmammedov "Ülke nüfusunun sosyal güvenliğini yükseltmek Türkmenistan Devlet Başkanı Ekselansları Gurbanguli Berdimuhamedov'un devlet politikasının öncelikli yönlerinden biridir. Devlet bütçesinin büyük kısmı eğitim, sağlık, spor ve diğer sosyal alanlar için tahsis ediliyor. Aynı zamanda Türkmen halkının zengin kültürel mirasının geliştirilmesi konusuna büyük önem veriliyor. Ülkede uygulanan manevi-kültürel kalkınma politikası eğitim, bilim, kültür ve sanat düzeyinin daha da yükseltilmesini hedefliyor" ifadelerini kullandı.

Türkmenistan'ın sağlık sektöründe de önemli adımlar attığına işaret eden Başkonsolos Seyitmammedov "Aşkabat'ta ve çeşitli illerimizde yapılan modern sağlık merkezleri ve sağlık kuruluşları bunun bir göstergesidir. Beden eğitimi ve spor alanında uygulanan devlet politikası da pozitif sonuçlar veriyor. Geçen sene Aşkabat'ta Kapalı salon ve savaş sanatı 5. Asya Oyunları, geçen Eylül ayında Amul-Hazar Uluslararası oto rallisi başarıyla düzenlenmiştir. "Türkmenistan - Büyük İpek Yolu'nun Kalbi" olarak ilan edilen 2018 yılında yanı Kasım ayında Uluslararası Halter Şampiyonası yine başkent Aşkabat'ta yapılacaktır. Türkmen sporcuları yarışmalarda büyük başarı göstermiştir" dedi.

BÖLGESEL VE KÜRESEL SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ HEDEFLENİYOR: Türkmenistan'ın ekonomi ve sosyal hayatın tüm alanlarında uygulanan büyük yenilikler yolunda ilerlediğine işaret eden Başkonsolos "Bunun yanında devletimizin modern dünyanın gelişmiş ülkeleri safına yükselmesiyle ilgili konular da başarıyla çözümleniyor. Türkmenistan daimi tarafsızlık hukuk statüsüne sahip bir ülkedir. Türkmenistan'ın tarafsızlığı 12 Aralık 1995'te BM Genel Kurulu tarafından onaylanmıştır. Olumlu tarafsızlık politikasının önemini vurgulayan Türkmenistan'ın girişimleri ile BM Genel Kurulu 12 Aralık'ı Uluslararası Tarafsızlık Günü olarak ilan etmiştir. Bugün Türkmenistan'ın izlediği barış politikası güven duyma, şeffaflık ve güvenlik gibi üç ana ilkeye dayanıyor. Bu politika bölgesel ve küresel sorunların yapıcı bir çözüme kavuşturulmasını hedefliyor" diye konuştu.

TÜRKMENİSTAN-TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ ÖNEMLİ: Seyitmammedov "Türkmenistan Devlet Başkanı Ekselansları Gurbanguli Berdimuhamedov, BM 73.Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada 2019 yılını ‘Barış ve Refah Yılı' olarak ilan etmeyi önermiştir. Bu teklifin hayata geçirilmesi dünyada barışın, güvenliğin ve sürdürülebilir gelişmenin sağlanmasında önemli faktör olacaktır. Aynı zamanda Türkmenistan dostane ve karşılıklı yarara dayalı devletlerarası ilişkilerin ve işbirliğinin pekiştirilmesine büyük önem veriyor. Bağımsızlık döneminde Türkmen-Türk ilişkileri yüksek boyutlara erişmiştir. Bu bağlamda, Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerimiz son yıllarda yeni seviyeye çıkmıştır. İki ülkenin halklarını birleştiren sağlam dostane ilişkiler ve kökleri yüzyılların derinliklerine dayanan ortak tarihi-kültürel değerlerimiz Türkmen-Türk işbirliğinin gelişmesinin önemli koşulunu oluşturmaktadır" diye ekledi.