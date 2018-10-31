  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Türkmenistan'ın bağımsızlığının 27. yılı İstanbul'da kutlandı

Türkmenistan'ın bağımsızlığının 27. yılı İstanbul'da kutlandı

Türkmenistan'ın bağımsızlığının 27'nci yıldönümü İstanbul'da Türkmenistan İstanbul Başkonsoloğu tarafından düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Açılış konuşmasını yapan Başkonsolos Seyitmammedov, ülkesinin 27 yıllık ekonomik, kültürel ve sosyal gelişim sürecini anlattı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 31-10-2018 12:00 - Güncelleme: 31-10-2018 12:00

Türkmenistan'ın bağımsızlığının 27'nci yıldönümü İstanbul'da Türkmenistan İstanbul Başkonsolosu Myratgeldi Seyitmammedov tarafından gerçekleştirilen resepsiyonla kutlandı.

26 Ekim akşamı İstanbul Hilton Otel'de gerçekleşen resepsiyona çok sayıda işadamı ve siyasetçi katıldı. Resepsiyonda konuşma yapan Türkmenistan İstanbul Başkonsolosu Myratgeldi Seyitmammedov, davete katılanlara teşekkür ederek, Türkmenistan'ın 27 yıllık bağımsızlık sürecinde ekonomik anlamda kat edilen mesafeyi aktardı: 

"Türkmenistan Devlet Başkanı Ekselansları Gurbanguli Berdimuhamedov, 25 Eylül'de düzenlenen Türkmenistan Halk Konseyi toplantısında yaptığı tarihi konuşmada ülkemizin bugün geldiği safhayı ve kazanımlarını net bir şekilde ifade etmiştir.

Bu bağlamda, bağımsızlık yıllarında, Türkmenistan'da toplumsal yaşamın tüm alanlarında büyük gelişmeler kaydedildiği belirtilmiştir. Ekonomi alanı çeşitlendirme ilkelerine dayalı olarak gelişiyor. 27 yılda ekonomi alanına yapılan yatırımlar 350 kat artmış olup, bu 2600-den fazla üretim-teknik ve sosyal-kültürel amaçlı tesisleri kurma imkânı sağlamıştır. Sonuçta ülkemizde çok yönlü ekonomi ortaya çıktı. Ekonomimiz çeşitli alanları, yani elektrik enerjisi, petrol-gaz, makine sanayii, metalürji, kimya, inşaat, elektronik, tekstil ve gıda sanayi alanlarını ve diğer sanayi dallarından oluşuyor."

SOSYAL GÜVENLİK VE KÜLTÜREL MİRASIN GELİŞTİRİLMESİ KONULARI ÖNCELİĞİMİZ: Ülkesinin gayri safi yurtiçi hâsılanın sürekli artmakta olduğunu söyleyen Seyitmammedov "Ülke nüfusunun sosyal güvenliğini yükseltmek Türkmenistan Devlet Başkanı Ekselansları Gurbanguli Berdimuhamedov'un devlet politikasının öncelikli yönlerinden biridir. Devlet bütçesinin büyük kısmı eğitim, sağlık, spor ve diğer sosyal alanlar için tahsis ediliyor. Aynı zamanda Türkmen halkının zengin kültürel mirasının geliştirilmesi konusuna büyük önem veriliyor. Ülkede uygulanan manevi-kültürel kalkınma politikası eğitim, bilim, kültür ve sanat düzeyinin daha da yükseltilmesini hedefliyor" ifadelerini kullandı.

Türkmenistan'ın sağlık sektöründe de önemli adımlar attığına işaret eden Başkonsolos Seyitmammedov "Aşkabat'ta ve çeşitli illerimizde yapılan modern sağlık merkezleri ve sağlık kuruluşları bunun bir göstergesidir. Beden eğitimi ve spor alanında uygulanan devlet politikası da pozitif sonuçlar veriyor. Geçen sene Aşkabat'ta Kapalı salon ve savaş sanatı 5. Asya Oyunları, geçen Eylül ayında Amul-Hazar Uluslararası oto rallisi başarıyla düzenlenmiştir. "Türkmenistan - Büyük İpek Yolu'nun Kalbi" olarak ilan edilen 2018 yılında yanı Kasım ayında Uluslararası Halter Şampiyonası yine başkent Aşkabat'ta yapılacaktır. Türkmen sporcuları yarışmalarda büyük başarı göstermiştir" dedi. 

BÖLGESEL VE KÜRESEL SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ HEDEFLENİYOR: Türkmenistan'ın ekonomi ve sosyal hayatın tüm alanlarında uygulanan büyük yenilikler yolunda ilerlediğine işaret eden Başkonsolos "Bunun yanında devletimizin modern dünyanın gelişmiş ülkeleri safına yükselmesiyle ilgili konular da başarıyla çözümleniyor. Türkmenistan daimi tarafsızlık hukuk statüsüne sahip bir ülkedir. Türkmenistan'ın tarafsızlığı 12 Aralık 1995'te BM Genel Kurulu tarafından onaylanmıştır. Olumlu tarafsızlık politikasının önemini vurgulayan Türkmenistan'ın girişimleri ile BM Genel Kurulu 12 Aralık'ı Uluslararası Tarafsızlık Günü olarak ilan etmiştir. Bugün Türkmenistan'ın izlediği barış politikası güven duyma, şeffaflık ve güvenlik gibi üç ana ilkeye dayanıyor. Bu politika bölgesel ve küresel sorunların yapıcı bir çözüme kavuşturulmasını hedefliyor" diye konuştu.

TÜRKMENİSTAN-TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ ÖNEMLİ: Seyitmammedov "Türkmenistan Devlet Başkanı Ekselansları Gurbanguli Berdimuhamedov, BM 73.Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada 2019 yılını ‘Barış ve Refah Yılı' olarak ilan etmeyi önermiştir. Bu teklifin hayata geçirilmesi dünyada barışın, güvenliğin ve sürdürülebilir gelişmenin sağlanmasında önemli faktör olacaktır. Aynı zamanda Türkmenistan dostane ve karşılıklı yarara dayalı devletlerarası ilişkilerin ve işbirliğinin pekiştirilmesine büyük önem veriyor. Bağımsızlık döneminde Türkmen-Türk ilişkileri yüksek boyutlara erişmiştir. Bu bağlamda, Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerimiz son yıllarda yeni seviyeye çıkmıştır. İki ülkenin halklarını birleştiren sağlam dostane ilişkiler ve kökleri yüzyılların derinliklerine dayanan ortak tarihi-kültürel değerlerimiz Türkmen-Türk işbirliğinin gelişmesinin önemli koşulunu oluşturmaktadır" diye ekledi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Türkmenistan'ın bağımsızlığının 27. yılı İstanbul'da kutlandı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro