Türkler nöbet tutunca teröristler yaklaşamadı

Macaristan'da yaşayan Türkler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), 20 Ocak'ta Suriye'nin Afrin bölgesinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto etmek isteyen PYD/PKKyandaşlarının başkent Budapeşte'deki Büyükelçilik binasının önünde düzenlemek istedikleri eyleme mani oldu.

Terör örgütü yandaşları Büyükelçilik yakınlarındaki başka bir yere geçerek eylem yapmak zorunda kaldı. Eylemi protesto eden onlarca kişi Türk bayraklarının yanı sıra Azerbaycanve Macaristan bayrakları taşıdı.

PKK'LILARIN GELMEK İSTEDİĞİ YERDE İSTİKLAL MARŞI VE ŞEHİTLER İÇİN SAYGI DURUŞU

İstiklal Marşı'nın okuyan katılımcılar, şehitler için saygı duruşunda bulundu.

Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı tarihten itibaren Avrupa'yı terörize eden terör örgütü PYD/PKK yandaşları, Avrupa'nın farklı kentlerinde 20'den fazla saldırı gerçekleştirdi.