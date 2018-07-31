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Türkler infaz edilmişti: 25 bin kişilik katliam listesi ortaya çıktı!

Türkler infaz edilmişti: 25 bin kişilik katliam listesi ortaya çıktı!

Almanya'da faaliyet gösteren, 8'i Türk 10 kişiyi öldürmekle suçlanan aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütüne ve bu örgütle paralel çalışma yapan ırkçı örgütlere yönelik yeni belgeler ortaya çıktı.

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Eklenme Tarihi: 31-07-2018 17:44 - Güncelleme: 31-07-2018 17:44

Almanya'da 2011'den sonra aşırı sağcı oluşumlara yönelik polis aramalarında 25 binden fazla kişinin bilgilerinin yer aldığı 'düşman' listelerinin ele geçirildiği bildirildi.

'Redaktionsnetzwerk' adlı gazeteciler ağının haberine göre, Sol Partinin verdiği soru önergesine Alman hükümetinin verdiği cevapta, Listede Türklerin isimlerinin de olduğu düşünülen aşırı sağcı oluşumların 25 binden fazla kişinin adlarının yer aldığı 'düşman' listeleri hazırladığı aktarıldı.

Listelerde kişilerin isim, adres ve telefon numaraların yer aldığı belirtilen cevapta, listelerin 2011'den sonra aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü, 'Nordkreuz' oluşumu ile 3 aşırı sağcı gruba yönelik yapılan aramalarda ele geçirildiği kaydedildi.

Cevapta, Alman güvenlik makamlarının bu listelerde isimleri yer alan kişilerden sadece 3'ünü bilgilendirdiği aktarıldı.

Sol Parti Milletvekili Martina Renner, aşırı sağcı terör tehlikesinin güvenlik makamları tarafından görmezden gelindiğini belirterek, Federal Kriminal Dairesinin sadece 3 kişiyi bilgilendirmesini de eleştirdi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Arif 31 Temmuz 2018 17:46 AVrupanin gercek yuzu

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