Türkiye'yi yasa boğan olay Süleyman Soylu'yu ağlattı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karabük'te konuşuyor. Hakkari'de dün teröristlerin düzenlediği hain saldırı sonrası asker eşi ve bebeği şehit düşmüş ve Türkiye'nin yüreği yanmıştı. Terörü lanetleyen Süleyman Soylu, ''Artık kimse bizim operasyonlarımıza laf söyleyemez. Türkiye terörle mücadelede geri dönülmez yoldadır. PKK, dün de bugün de bebek katili.' ifadelerini kullandı. Ayrıca Süleyman Soylu, Türkiye'yi yasa boğan olayla ilgili konuşurken gözyaşlarını tutamadı.

Süleyman Soylu konuşmasında şunları söyledi:

Dün hemen görüştüm. Çelik gibi bir iradesi var. Bana dedi ki, “Bakanım, karım oraya benim yanıma gelmek istedi çocukla beraber. Başımıza böyle bir iş geldi. Vatan Sağ olsun.”

Hiçbir şeyden korkmayın. Amerika 5 bin TIR gönderip de PKK’yı ve PYD’yi orada besleyecekmiş. Avrupa onlara destek verecekmiş. Bilesiniz ki Avrupa da Amerika da bunların arkasında oldu, sizin gibi kahraman arkadaşlarımız bu toprakları onlara mezar etti ve onlara gerekli cevabı en şiddetli şekilde verdi.

Asker olan eşini görev yerinde ziyaret etti, dönerken yola kurulan pusuda şehit oldu. Mesai arkadaşlarım, benim polis kardeşlerim; burayı iyi dinleyin. Batıda Avrupa’da teröriste destek verenler, ülkelerinde oturma hakkı verenler, siyasi sığınma taleplerini ikiletmeyenler, 5 bin TIR silah gönderenler, profesyonel katilleriyle bunlara eğitim verenler, akıl verenler, taktik verenler, moral verenler, Amerika’dan 10 bin km öteden adamlarını gönderip Kandil’de PKK’nın katillerine eğitim verenler, dernekleri üzerinden para gönderip, Anadolu’nun birliğini bozmaya çalışanlar, ay yıldızlı bayrağa göz dikenler; bir anne ile 11 aylık bebeğine pusu kurdular.

Bu cinayetin görmezden gelinip, üstü örtülür bir yanı yoktur. Artık hiçbirisi ne bizim operasyonlarımıza laf söyleyebilir, ne mahkemelerimize yargılamalarımıza laf söyleyebilir. Ne de kiminle alışveriş yapacağımıza laf söyleyebilir. Besleyip büyüttükleri budur.